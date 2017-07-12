Результат устраивает "Скендербеу". В Албании нам будет тяжело - Андрей Аршавин

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 17:00
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Результат устраивает "Скендербеу". В Албании нам будет тяжело - Андрей Аршавин

Он назвал албанцев мастеровитым соперником.

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21 Комментарий
Андрей Аршавин (с мячом). Фото пресс-службы "Кайрата"
Андрей Аршавин (с мячом). Фото пресс-службы "Кайрата"
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин прокомментировал ничью с албанским "Скендербеу" в матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь

"Игра была тяжелой и напряженной. Итоговый результат больше на руку "Скендербеу", чем нашей команде.В первом тайме у нас не все получалось. Во втором же появились свои моменты, несколько раз удалось перевести игру в обе стороны. По игре заметно, что албанский клуб мастеровитый, хорошо играет. И теперь в гостевом матче нам будет сложно, предстоит тяжелая игра", - сказал Аршавин. 

Ранее итоги прошедшего матча подвели главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе и его коллега из "Скендербеу" Илир Дайя. Ответный матч между командами пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Фанат Вчера 23:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
В созидание конечно ты еще ничего,но гол пришел с твоего фланга и ты не доработал !!!
Ответить 4
 
Галина Кудабаева Вчера 23:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
причем тут аршавин он что защитник что ли, там ахметов и суюмбаев не доработали, дали пройти глубоко в штрафную.
Ответить 1
 
талгат кенжебаев Вчера 23:41
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Галина Кудабаева,Аршавин видя что идет пас на этого игрока Скендербеу , должен был бежать на него , мешать и падать в подкате чтобы прервать передачу , вместо этого он бежит в центр в эту кучу малу. А албанец спокойно принимает мяч, обрабатывает,поднимает голову долго оценивает и выискивает и дает четкий пас под удар ! Шава физический сдох просто...
Ответить 4
 
Unknown Anonymous Сегодня 00:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
талгат кенжебаев,Не Шава,а Суюмбаев не встречал албанца
Ответить 0
 
kuan Сегодня 01:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
талгат кенжебаев,В таких случаях должна быть подстраховка,Аршавин наелся впереди.Это кумир детей с капитанской повязкой, заставил пахать с нагрузкой оборону,даря мячи сопернику,передерживая мяч,не начиная атаки,заметили последние 20 минут,пока его не заменили ему не давали мяч одноклубники.
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Fankz Вчера 23:31
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5258
Игра была тяжелой, счет ничейный, НО НЕ ОПУСКАЕМ руки, не опускаем. Ждем, верим.
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Али Жаксылыков Вчера 23:47
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Кандай адамсындар ей.Шава кушти .шава биздики дейсиндер.
Бир кате жиберсе.киналап шыгасындар.алда али бир ойын бар гой.
Ответить 1
 
Еркегали Конкабаев Вчера 23:49
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
..да верно ..Аршавин подсел ... и гол по его вине
Ответить 0
 
Седой из Астаны Вчера 23:54
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Потому что замену надо было делать во время!
Ответить 1
 
Галина Кудабаева Сегодня 00:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
Седой из Астаны, а на кого его менять если нет равноценной замены.
Ответить 0
 
талгат кенжебаев Сегодня 00:24
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Седой из Астаны,а кто бы заменил его ? Иличевич в лазарете что очень печально но еще печальнее то что Шава помоему так и не сможет полноценно заиграть все 90 минут в каждой игре ! У Иличивича большой потенциал и играть по одному тайму или выходить когда Аршавин перестает дышать я думаю это неправильно! Да это хорошая реклама для клуба да и сам Шава конечно профессор ничего не скажешь но когда приходит неизбежное в виде усталости и возраста то тут я думаю что надо включать жесткий прагматизм руководству клуба...Все таки в капиталистической стране живем !!!
Ответить 1
 
Mara Вчера 23:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1429
Аршаву как в КПЛ надо было в начале 2 тайма заменять, хотя кроме него и Гоу кажись до конца ине боролись. А им надо в этом году в группе ЛЕ сыграть напоследок.
Ответить 1
 
Алтай Калимов Вчера 23:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1574
Шава красава!
Ответить 1
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 00:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1379
Тренер виновен, не вовремя замена. Пасы не точные не готов был команда грузина.
Ответить 1
 
Бауыржан Сарсебеков Сегодня 00:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
Кахаберді ауыстыру керек ау дұрысы. Қайраттың құрамында шебер ойыншылар жеткілікті.
Ответить -1
 
Курмет Картбаев Сегодня 00:17
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Астана бапкерi айтты бул турнирлерде оте тым сакболуы керекдеп каксап каксап кележатыр 2 айдан бери ар каманданын 1 сатi болады и гол фаталети жайгана
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 00:25
Статус: Профи
Рейтинг: 323
Будет тяжёлая игра, но победная. Лично я верю.
Ответить 1
 
талгат кенжебаев Сегодня 00:33
Статус: Профи
Рейтинг: 387
Шах Ермекулы,не представляешь как хочется чтобы было именно так !!!
Ответить 0
 
123 Сегодня 00:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1845
выдахся Шава быстро уже пешком ходил. темпа не выдерживает.
Ответить 1
 
Tamasai Сегодня 01:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1236
123,
Да там выдохлись все и даже молодые,Исламхан чуть не умер
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Tamasai Сегодня 01:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1236
Что вы на на игроков накинулись,они физически сели,причем все.Здесь виновен гл.тренер,у него нет никакой тактики,со всеми командами играет одинаково,никакой домашний заготовки и розыгрышей.Все соперники давно разобрали игру Кайрата,хотя по подбору игроков Кайрат мастеровитее выглядит,вспомните ответную игру с Атлантасом с большим трудом на классе выиграли и это сделали сами игроки а не тренер.Потом была игра с Акжаиком,победа досталась чудом,на последних минутах Акжаик не использовал пенальти и это при том,что Акжаик полностью владел инициативой (владение мячом 63-37 в пользу Акжаика),можно сказать Кайрат еле унес ноги в том матче и даже после этого гл. тренер ничего не поменял в тактике.Я даже сомневаюсь в его компетенций как тренера,у него просто нет никакой тактики,никакой стратегий на игру.С таким подбором игроков и отечественные тренера показывали бы не плохой результат
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