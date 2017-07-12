Результат устраивает "Скендербеу". В Албании нам будет тяжело - Андрей Аршавин

Он назвал албанцев мастеровитым соперником.
Вчера 23:19
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Андрей Аршавин (с мячом). Фото пресс-службы "Кайрата"
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин прокомментировал ничью с албанским "Скендербеу" в матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
"Игра была тяжелой и напряженной. Итоговый результат больше на руку "Скендербеу", чем нашей команде.В первом тайме у нас не все получалось. Во втором же появились свои моменты, несколько раз удалось перевести игру в обе стороны. По игре заметно, что албанский клуб мастеровитый, хорошо играет. И теперь в гостевом матче нам будет сложно, предстоит тяжелая игра", - сказал Аршавин.
Ранее итоги прошедшего матча подвели главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе и его коллега из "Скендербеу" Илир Дайя. Ответный матч между командами пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что "Скендербеу" ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
"Игра была тяжелой и напряженной. Итоговый результат больше на руку "Скендербеу", чем нашей команде.В первом тайме у нас не все получалось. Во втором же появились свои моменты, несколько раз удалось перевести игру в обе стороны. По игре заметно, что албанский клуб мастеровитый, хорошо играет. И теперь в гостевом матче нам будет сложно, предстоит тяжелая игра", - сказал Аршавин.
Ранее итоги прошедшего матча подвели главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе и его коллега из "Скендербеу" Илир Дайя. Ответный матч между командами пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.