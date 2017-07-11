"Кайрат" выигрывает у "Скендербеу" после первого тайма матча Лиги Европы

Игра проходит в Алматы.
Сегодня 21:35
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Завершился первый тайм в домашнем для "Кайрата" матче Лиги Европы с албанским "Скендербеу", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго отборочного раунда проходит на Центральном стадионе Алматы. После первых 45 минут со счетом 1:0 впереди "Кайрат". Посмотреть ее можно здесь.
Счет на девятой минуте открыл нападающий Жерар Гоу, который точным ударом завершил комбинацию с участием Андрея Аршавина и Гафуржана Суюмбаева.
Игра второго отборочного раунда проходит на Центральном стадионе Алматы. После первых 45 минут со счетом 1:0 впереди "Кайрат". Посмотреть ее можно здесь.
Счет на девятой минуте открыл нападающий Жерар Гоу, который точным ударом завершил комбинацию с участием Андрея Аршавина и Гафуржана Суюмбаева.