Букмекеры назвали наиболее вероятный счет на матч Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу"

Первая встреча команд пройдет в Алматы 13 июля.
Сегодня 13:50
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Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Сегодня, 13 июля, состоится первый матч между алматинским "Кайратом" и албанским "Скендербеу" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Алматы и начнется в 20:50 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятным счетом в этой игре является победа "Кайрата" со счетом 2:0. Коэффициент на это событие равен 4.70. Далее в этом списке победа алматинцев со счетом 1:0 с коэффициентом 5.10 и 3:0 - 6.70.
На победу "Кайрата" со счетом 2:1 и 4:0 коэффициент составляет 11.50, 3:1 - 15.00, 5:0 - 21.00, 4:1 - 25.00. На победу "Скендербеу" со счетом 1:0 - 26.0, 2:1 - 40.00, 2:0 - 54.00. На то, что матч завершится вничью, - 0:0 - 9.40, 1:1 - 13.50, 2:2 - 37.00.
Встреча команд пройдет в Алматы и начнется в 20:50 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятным счетом в этой игре является победа "Кайрата" со счетом 2:0. Коэффициент на это событие равен 4.70. Далее в этом списке победа алматинцев со счетом 1:0 с коэффициентом 5.10 и 3:0 - 6.70.
На победу "Кайрата" со счетом 2:1 и 4:0 коэффициент составляет 11.50, 3:1 - 15.00, 5:0 - 21.00, 4:1 - 25.00. На победу "Скендербеу" со счетом 1:0 - 26.0, 2:1 - 40.00, 2:0 - 54.00. На то, что матч завершится вничью, - 0:0 - 9.40, 1:1 - 13.50, 2:2 - 37.00.