Аршавин забил гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем ЛЕ со "Скендербеу"

Первая игра команд пройдет 13 июля в Алматы.
Сегодня 09:07
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Полузащитник алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин забил гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем с албанским "Скендербеу" в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Кахабера Цхададзе провели вечернюю тренировку на территории базы основной команды. Аршавин отметился красивым голом, обыграв попутно двух защитников и стоявшего в воротах Владимира Плотникова.
Сам матч "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по столичному времени. В прямом эфире его покажет телеканал KazSport.
Ранее стало известно, что "Кайрат" из-за травм не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в домашней игре со "Скендербеу". Подробнее можно узнать здесь.
В то же время в состав алматинского клуба вернулся капитан Бауыржан Исламхан, который из-за дисквалификации был вынужден пропустить первый квалификационный раунд Лиги Европы.
Подопечные Кахабера Цхададзе провели вечернюю тренировку на территории базы основной команды. Аршавин отметился красивым голом, обыграв попутно двух защитников и стоявшего в воротах Владимира Плотникова.
Сам матч "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по столичному времени. В прямом эфире его покажет телеканал KazSport.
Ранее стало известно, что "Кайрат" из-за травм не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в домашней игре со "Скендербеу". Подробнее можно узнать здесь.
В то же время в состав алматинского клуба вернулся капитан Бауыржан Исламхан, который из-за дисквалификации был вынужден пропустить первый квалификационный раунд Лиги Европы.