Удачи "Кайрату, а "Атлантасу" остается мечтать о таких игроках и бюджете - литовский журналист

Алматинский клуб уверенно прошел соперника в Лиге Европы.
Сегодня 17:06
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Редактор литовского спортивного сайта Krepšinis.lt Лауринас Буткаускас прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги противостояния "Кайрата" с "Атлантасом" в квалификации Лиги Европы. Также эксперт сделал прогноз на предстоящий матч алматинской команды с албанским "Скендербеу".
"В ответном матче "Кайрат" расслабился, и "Атлантас" воспользовался своим шансом. Однако затем казахстанский клуб быстро вернул свое преимущество. Я повторюсь, уровень команд нельзя сравнивать. Я уверен, что и с албанским "Скендербеу" у "Кайрата" не будет проблем. Я не думаю, что албанцы по уровню серьезно превосходят нашу команду. "Кайрату" удачи, а нам остается мечтать о таком бюджете и подборе игроков", - отметил Буткаускас.
Отметим, в первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1). Следующая команда на пути "Кайрата" - албанский "Скендербеу", который с общим счетом 6:0 разгромил андоррский клуб "Сан-Хулиа".
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"В ответном матче "Кайрат" расслабился, и "Атлантас" воспользовался своим шансом. Однако затем казахстанский клуб быстро вернул свое преимущество. Я повторюсь, уровень команд нельзя сравнивать. Я уверен, что и с албанским "Скендербеу" у "Кайрата" не будет проблем. Я не думаю, что албанцы по уровню серьезно превосходят нашу команду. "Кайрату" удачи, а нам остается мечтать о таком бюджете и подборе игроков", - отметил Буткаускас.
Отметим, в первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1). Следующая команда на пути "Кайрата" - албанский "Скендербеу", который с общим счетом 6:0 разгромил андоррский клуб "Сан-Хулиа".
Соперником "Кайрата" по третьему отборочному раунду Лиги Европы может стать итальянский "Милан", турецкий "Фенербахче" или российский "Зенит".
Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в Лиге Европы