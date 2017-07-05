Самое главное, что мы выиграли - очки заработали для страны и для себя - тренер "Кайрата" о победе над "Атлантасом" в ЛЕ

Следующим соперником алматинцев станет албанский "Скендербеу".
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Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе на послематчевой пресс-конференции поделился своим мнением об ответном матче Лиги Европы с литовским "Атлантасом", в котором его подопечные победили со счетом 2:1.
"Поздравляю команду с выходом в следующий раунд. Конечно, ожидали, что "Атлантас" постарается после первой игры реабилитироваться перед своими болельщиками. Они проявили очень большое желание вначале.
Мы старались подготовить команду психологически более сконцентрировано, но, к сожалению, в начале игры пропустили ненужный гол. Но потом, конечно, собрались и начали играть. Поле не совсем позволяло сыграть в свой футбол, как мы хотим, был небольшой. Уже позже все улучшилось - забили два гола. Самое главное, что мы выиграли эту игру: очки заработали для страны и для себя. Футболисты справились с задачей и выиграли матч. Сейчас у нас через два дня матч, и задача стоит - быстро восстановиться.
Потому мы и сделали две замены после первого тайма, которые были запланированы, это хорошо. В общем, готовимся к следующей игре в премьер-лиге, ведь мы боремся за чемпионство. Сегодня наш главный конкурент выиграл свою игру, так что игра с "Акжайыком" очень важна, и мы хорошо подготовимся", - приводит слова Цхададзе официальный сайт ФК "Кайрат".
Напомним, что футболисты "Кайрата" одержали волевую победу над литовским "Атлантасом" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы. Следующим соперником алматинцев станет албанский "Скендербеу", прошедший андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0).