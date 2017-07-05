Надеюсь, это большой шаг вперед для "Иртыша" - Димитров о выходе во второй раунд квалификации Лиги Европы

Подопечные Димитара Димитрова прошли болгарский "Дунав".
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Главный тренер павлодарского "Иртыша" Димитар Димитров прокомментировал ответный матч с болгарским "Дунавом", в котором его подопечные одержали победу со счетом 2:0.
"Игра была обоюдоострой. Обе команды поочередно владели преимуществом, моменты были как у одной, так и у другой команды. Конечно, мы сумели реализовать свои шансы, но все же многие моменты нужно было реализовывать. Наша главная проблема - это плохая реализация голевых моментов. Но я рад, что мы сегодня победили. Надеюсь, это большой шаг вперед для нашей команды", - приводит слова Димитрова официальный сайт павлодарской команды.
Благодаря победе с общим счетом 3:0 (1:0, 2:0) футболисты "Иртыша" пробились во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с сербской "Црвена Звездой".