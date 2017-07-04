"Иртыш" назвал состав на ответный матч с "Дунавом" в Лиге Европы

Игра начнется в 23:00 по времени Астаны.
Сегодня 22:40
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Павлодарский "Иртыш" назвал состав на ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы с болгарским "Дунавом", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Русе начнется в 23:00 по времени Астаны, а посмотреть ее можно здесь.
Стартовый состав "Дунава": Станислав Антонов, Марио Петков, Петар Патев, Самир Аяс, Бирсент Карагарен, Мирослав Будинов, Васил Шопов, Диян Димов (капитан), Михаил Милчев, Христофор Хубчев, Бранимир Костадинов
Стартовый состав "Иртыша": Давид Лория (капитан), Дамир Даутов, Марио Маслач, Александр Кислицын, Стефан Живкович, Аслан Дарабаев, Казбек Гетериев, Родриго Антонио, Исмаэль Фофана, Карлос Фонсека, Игорь Бугаев.
Напомним, в первом матче "Иртыш" обыграл "Дунав" со счетом 1:0.
Игра в Русе начнется в 23:00 по времени Астаны, а посмотреть ее можно здесь.
Стартовый состав "Дунава": Станислав Антонов, Марио Петков, Петар Патев, Самир Аяс, Бирсент Карагарен, Мирослав Будинов, Васил Шопов, Диян Димов (капитан), Михаил Милчев, Христофор Хубчев, Бранимир Костадинов
Стартовый состав "Иртыша": Давид Лория (капитан), Дамир Даутов, Марио Маслач, Александр Кислицын, Стефан Живкович, Аслан Дарабаев, Казбек Гетериев, Родриго Антонио, Исмаэль Фофана, Карлос Фонсека, Игорь Бугаев.
Напомним, в первом матче "Иртыш" обыграл "Дунав" со счетом 1:0.