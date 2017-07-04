Аршавин с капитанской повязкой выведет "Кайрат" на ответный матч Лиги Европы с "Атлантасом"

Алматинский клуб приехал в Литву с преимуществом в шесть голов.
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Андрей Аршавин и Жерар Гоу. Фото пресс-службы "Кайрата
Литовский "Атлантас" и алматинский "Кайрат" назвали стартовые составы на ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Клайпеде начнется в 22:00 по времени Астаны, а посмотреть ее можно здесь. Капитаном "Кайрата" в этой встрече будет российский хавбек Андрей Аршавин.
Стартовый состав "Атлантаса": Дейвидас Микеленис, Юрий Верещак, Рокас Гядминас, Домантас Шимкус, Маркас Бенета (капитан), Юстас Разюнас, Мантас Фридрикас, Андрей Чофу, Давид Андроник, Эдгарас Жарскис, Тадас Лабукас
Стартовый состав "Кайрата": Стас Покатилов, Тимур Рудосельский, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Акош Элек, Исламбек Куат, Михаил Бакаев, Бауыржан Турысбек, Иво Иличевич, Андрей Аршавин (капитан), Жерар Гоу.
Напомним, в первой встрече "Кайрат" на своем поле разгромил "Атлантас", забив шесть голов - 6:0.
Игра в Клайпеде начнется в 22:00 по времени Астаны, а посмотреть ее можно здесь. Капитаном "Кайрата" в этой встрече будет российский хавбек Андрей Аршавин.
Стартовый состав "Атлантаса": Дейвидас Микеленис, Юрий Верещак, Рокас Гядминас, Домантас Шимкус, Маркас Бенета (капитан), Юстас Разюнас, Мантас Фридрикас, Андрей Чофу, Давид Андроник, Эдгарас Жарскис, Тадас Лабукас
Стартовый состав "Кайрата": Стас Покатилов, Тимур Рудосельский, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Акош Элек, Исламбек Куат, Михаил Бакаев, Бауыржан Турысбек, Иво Иличевич, Андрей Аршавин (капитан), Жерар Гоу.
Напомним, в первой встрече "Кайрат" на своем поле разгромил "Атлантас", забив шесть голов - 6:0.