Боснийский "Широки Бриег" вышел на матч Лиги Европы против "Ордабасы" в футболках "Кайрата"

Гости купили их в официальном фан-шопе алматинского клуба.
Сегодня 21:01
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Фото из архива пресс-службы "Кайрата"
Футболисты боснийского клуба "Широки Бриега" в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы против "Ордабасы" играют в футболках "Кайрата".
Как сообщил в эфире корреспондент KazSport Тимур Сулейменов, гости привезли в Алматы только один комплект формы. Из-за того, что домашняя футболка "Ордабасы" и гостевая "Широки Бриега" одинакового цвета, оргкомитет Лиги Европы запретил боснийцам выходить в них на поле.
Выход из ситуации был найден благодаря "Кайрату". Работники "Широки Бриега" купили желтые футболки алматинского клуба в официальном фан-шопе команды и наклеили на них свою эмблему и значок титульного спонсора.
Матч "Ордабасы" - "Широки Бриег" идет в эти минуты, а посмотреть его можно здесь. В первой игре со счетом 2:0 победили боснийцы.
Как сообщил в эфире корреспондент KazSport Тимур Сулейменов, гости привезли в Алматы только один комплект формы. Из-за того, что домашняя футболка "Ордабасы" и гостевая "Широки Бриега" одинакового цвета, оргкомитет Лиги Европы запретил боснийцам выходить в них на поле.
Выход из ситуации был найден благодаря "Кайрату". Работники "Широки Бриега" купили желтые футболки алматинского клуба в официальном фан-шопе команды и наклеили на них свою эмблему и значок титульного спонсора.
Матч "Ордабасы" - "Широки Бриег" идет в эти минуты, а посмотреть его можно здесь. В первой игре со счетом 2:0 победили боснийцы.