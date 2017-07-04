"Ордабасы" назвал состав на ответный матч Лиги Европы с "Широки Бриегом"

Встреча в Алматы начнется в 21:00.
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Казахстанский "Ордабасы" и боснийский "Широки Бриег" назвали стартовые составы на ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по местному времени. Посмотреть ее можно здесь.
Пропускает эту игру нападающий "Ордабасы" Танат Нусербаев, которого нет даже в числе запасных.
Стартовый состав "Ордабасы": Алмат Бекбаев, Александр Симчевич, Пабло Фонтанелло, Никита Бочаров, Абдуллаи Диакате, Кирилл Ковальчук, Азат Нургалиев (капитан), Самат Смаков, Мардан Толебек, Еркебулан Тунгышбаев, Виталий Ли.
Стартовый состав "Широки Бриега": Лука Билобрк, Йосип Баришич, Славко Бралич, Стипо Маркович, Лука Бегонья, Степан Лончар, Дино Чорич, Йосип Чорич, Иван Крстанович, Лука Менало, Деян Чабрая.
Напомним, в первом матче в Боснии победу одержал "Широки Бриег" (2:0). Для выхода в следующий раунд "Ордабасы" необходимо побеждать в Алматы с разницей в три мяча и более. В случае счета 2:0 в пользу казахстанского клуба в основное время будет назначено дополнительное, а при необходимости - серия пенальти.
Игра пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по местному времени. Посмотреть ее можно здесь.
Пропускает эту игру нападающий "Ордабасы" Танат Нусербаев, которого нет даже в числе запасных.
Стартовый состав "Ордабасы": Алмат Бекбаев, Александр Симчевич, Пабло Фонтанелло, Никита Бочаров, Абдуллаи Диакате, Кирилл Ковальчук, Азат Нургалиев (капитан), Самат Смаков, Мардан Толебек, Еркебулан Тунгышбаев, Виталий Ли.
Стартовый состав "Широки Бриега": Лука Билобрк, Йосип Баришич, Славко Бралич, Стипо Маркович, Лука Бегонья, Степан Лончар, Дино Чорич, Йосип Чорич, Иван Крстанович, Лука Менало, Деян Чабрая.
Напомним, в первом матче в Боснии победу одержал "Широки Бриег" (2:0). Для выхода в следующий раунд "Ордабасы" необходимо побеждать в Алматы с разницей в три мяча и более. В случае счета 2:0 в пользу казахстанского клуба в основное время будет назначено дополнительное, а при необходимости - серия пенальти.