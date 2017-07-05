Не везло и сказалось, что играли в Алматы, а не в Шымкенте - игрок "Ордабасы" о вылете из ЛЕ

Шымкентцы третий подряд сезон не могут пройти первый раунд.
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Еркебулан Тунгышбаев. Фото пресс-службы "Ордабасы"
Полузащитник "Ордабасы" Еркебулан Тунгышбаев прокомментировал итоги ответного матча квалификации Лиги Европы против "Широки Бриега", передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы закончилась нулевой ничьей, а неделей ранее в Боснии победили балканцы, которые теперь во втором раунде сыграют с шотландским "Абердином".
"Сыграли вничью, нам не везло - считает Тунгышбаев. - Мы старались играть в атакующий футбол и реабилитироваться после поражения в Боснии. Мы благодарны нашим болельщикам за поддержку.
Мы настраивались на проход, мы были заряжены. Слишком много было упущено в первом матче, а "Широки Бриег" не та команда, которая упустит свое преимущество. Еще сказалось, что не играли не на своем стадионе. Будем готовится к следующим матчам.
При Алексее Петрушине мы начали играть в более атакующий футбол, используя фланги. Нужно забыть это противостояние с "Широки Бриегам" и уже готовиться к новым матчам".
Отметим, что "Ордабасы" третий год подряд вылетает уже в первом раунде Лиги Европы. Ранее шымкентцев из турнира выбивали сербские "Чукарички" и израильский "Бейтар". В этом году домашний стадион "Ордабасы" не получил допуск к еврокубкам, поэтому команда была вынуждена играть в Алматы.
Встреча в Алматы закончилась нулевой ничьей, а неделей ранее в Боснии победили балканцы, которые теперь во втором раунде сыграют с шотландским "Абердином".
"Сыграли вничью, нам не везло - считает Тунгышбаев. - Мы старались играть в атакующий футбол и реабилитироваться после поражения в Боснии. Мы благодарны нашим болельщикам за поддержку.
Мы настраивались на проход, мы были заряжены. Слишком много было упущено в первом матче, а "Широки Бриег" не та команда, которая упустит свое преимущество. Еще сказалось, что не играли не на своем стадионе. Будем готовится к следующим матчам.
При Алексее Петрушине мы начали играть в более атакующий футбол, используя фланги. Нужно забыть это противостояние с "Широки Бриегам" и уже готовиться к новым матчам".
Отметим, что "Ордабасы" третий год подряд вылетает уже в первом раунде Лиги Европы. Ранее шымкентцев из турнира выбивали сербские "Чукарички" и израильский "Бейтар". В этом году домашний стадион "Ордабасы" не получил допуск к еврокубкам, поэтому команда была вынуждена играть в Алматы.