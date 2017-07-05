Не везло и сказалось, что играли в Алматы, а не в Шымкенте - игрок "Ордабасы" о вылете из ЛЕ

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дифферданж 03 Зира 1:2
Дунав Иртыш 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Не везло и сказалось, что играли в Алматы, а не в Шымкенте - игрок "Ордабасы" о вылете из ЛЕ

Шымкентцы третий подряд сезон не могут пройти первый раунд.

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12 Комментариев
Еркебулан Тунгышбаев. Фото пресс-службы "Ордабасы"
Еркебулан Тунгышбаев. Фото пресс-службы "Ордабасы"
Полузащитник "Ордабасы" Еркебулан Тунгышбаев прокомментировал итоги ответного матча квалификации Лиги Европы против "Широки Бриега", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алматы закончилась нулевой ничьей, а неделей ранее в Боснии победили балканцы, которые теперь во втором раунде сыграют с шотландским "Абердином". 

"Сыграли вничью, нам не везло - считает Тунгышбаев. - Мы старались играть в атакующий футбол и реабилитироваться после поражения в Боснии. Мы благодарны нашим болельщикам за поддержку. 

Мы настраивались на проход, мы были заряжены. Слишком много было упущено в первом матче, а "Широки Бриег" не та команда, которая упустит свое преимущество. Еще сказалось, что не играли не на своем стадионе. Будем готовится к следующим матчам.
           
При Алексее Петрушине мы начали играть в более атакующий футбол, используя фланги. Нужно забыть это противостояние с "Широки Бриегам" и уже готовиться к новым матчам".

Отметим, что "Ордабасы" третий год подряд вылетает уже в первом раунде Лиги Европы. Ранее шымкентцев из турнира выбивали сербские "Чукарички" и израильский "Бейтар". В этом году домашний стадион "Ордабасы" не получил допуск к еврокубкам, поэтому команда была вынуждена играть в Алматы. 
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Канат Дарбаев Сегодня 01:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Плохому танцору, кое-что мешает
Ответить 5
 
Nur Сегодня 01:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 89
Канат Дарбаев ,байс мешает
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 01:47
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5132
кое-кто ((
Ответить 0
 
Doszhan Atemkulov Сегодня 01:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Котектер, Еркебулан сенин карьеран алда али
Ответить -2
 
Blackwolf ! Сегодня 01:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 892
.....да , поле не наше , да форма у соперника не ихнея ! НЕХЕРР , ПЕРЕНОСИТЬ НАЗНАЧЕННЫЕ ИГРЫ !!! НАШЛИСЬ СУПЕРмастера ! Только рейтинг портите обЩий !!!!
Ответить 2
 
Balg Сегодня 01:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 592
Какой вам ещё соперник нужен!Даже какой то берег несмогли проити!
Ответить 3
 
Fankz Сегодня 01:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5132
Balg, БЕРЕГ оказался слишком ШИРОКИМ. Короч, попутали берега((
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 01:31
Статус: Профи
Рейтинг: 414
Надо было в Шымкенте играть там полный стадион был бы где логика или он на ремонте?
Ответить -2
 
Алтай Калимов Сегодня 01:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1499
Хоть бы поблагодарил бы за предоставоенный стадион, в шымкенте было бы тоже самое, почему? Нет игры
Ответить 2
 
Ерлан Кисаев Сегодня 01:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Позорники толком ни чего не смогли сделать на поле, зря я только сходил на футбол. как пацаны дворовые играли на поле. ни одной толковой комбинаций я не увидел.до штрафной соперника доходят а дальше не знают что делать. Ни одного удара в створ ворот я не увидел, они были нацелены на победу Этот Ли нападающий в упор бил по воротам и не попал. Блин я наверное попал бы. два момента явных запорол Ли девятый номер.Вообщем ОДНО РАЗАЧОРОВАНИЕ.
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Fankz Сегодня 01:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5132
лично к Еркебулану никаких претензий, Тунгышбаев старался.
Ни поле, ни чужой стадион тут ни при чем.
Как говорил Бодров, " в чем сила, брат? Сила в правде". Вот интересно, какая ПРАВДА у "Орды"? Ведь можете играть и красиво, и зрелищно, куда все подевалось против "ШБ"?
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123 Сегодня 02:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1834
На БК Олимп почему то не было этой игры, на договорняк похож. Наши было видно не хотели играть и забивать.
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