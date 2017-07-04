Наши игроки знают, что нельзя опускаться ниже своего уровня - Цхададзе о втором матче с "Атлантасом"

Игра в Литве начнется в 22:00 по астанинскому времени.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе надеется, что его футболисты проведут ответный матч с "Атлантасом" с максимальной концентрацией.
"Конечно, после убедительной игры дома сделали большой запас. Но мы все равно серьезно готовимся к ответному матчу и уважительно относимся к нашему сопернику. Естественно, уважительно относимся и к своему клубу. Футболисты понимают, что есть уровень, ниже которого опускаться нельзя, надо укреплять имидж клуба. Ребята хотят показать тот футбол, в который умеют играть, потому что наши болельщики ждут от нас максимальной концентрации и максимально хорошей игры. Надеюсь, этот матч получится интересным, как и первая игра. Понимаете, нельзя впадать в эйфорию из-за крупного счета в Алматы. Ни нам, ни болельщикам. Мы выиграли эту игру, но она уже прошла. Ведь второй матч начинается с 0:0. У нас есть футболисты, которые сделали себе имя. И они знают, что нельзя опускаться ниже своего уровня", - рассказал Цхададзе.
Отметим, что "Кайрат" со счетом 6:0 разгромил "Атлантас" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 6 июля в Клайпеде. Начало - в 22:00 по астанинскому времени.
"Конечно, после убедительной игры дома сделали большой запас. Но мы все равно серьезно готовимся к ответному матчу и уважительно относимся к нашему сопернику. Естественно, уважительно относимся и к своему клубу. Футболисты понимают, что есть уровень, ниже которого опускаться нельзя, надо укреплять имидж клуба. Ребята хотят показать тот футбол, в который умеют играть, потому что наши болельщики ждут от нас максимальной концентрации и максимально хорошей игры. Надеюсь, этот матч получится интересным, как и первая игра. Понимаете, нельзя впадать в эйфорию из-за крупного счета в Алматы. Ни нам, ни болельщикам. Мы выиграли эту игру, но она уже прошла. Ведь второй матч начинается с 0:0. У нас есть футболисты, которые сделали себе имя. И они знают, что нельзя опускаться ниже своего уровня", - рассказал Цхададзе.
Отметим, что "Кайрат" со счетом 6:0 разгромил "Атлантас" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра состоится 6 июля в Клайпеде. Начало - в 22:00 по астанинскому времени.