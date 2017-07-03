В матче против "Ордабасы" мы не будем ставить "автобус" - тренер "Широки Бриега"

В Алматы боснийскому клубу нужно не упустить преимущество в два гола.
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Горан Саблич. Фото Index.hr
Главный тренер боснийского "Широки Бриега" Горан Саблич поделился своими ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы против "Ордабасы" в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
- Очень сложный матч. Дома мы сыграли здорово. Результат хороший, но ничего еще не решено. Нам завтра нужно сыграть лучше, чем дома. Я уверен, что команда готова. Мы уважаем "Ордабасы". Игра будет интересная, ведь дома соперники сильнее. Мы будем атаковать, если будет возможность, но "автобус" ставить не планируем, - сказал Саблич.
- Как охарактеризуете "Ордабасы"?
- Команда очень опытная. Все стандарты в исполнении "Ордабасы" очень опасные. У них есть два хороших нападающих, за которыми нужно внимательно следить. В Боснии есть команды класса "Ордабасы", и мы умеем играть против них. Мы посмотрели несколько игр казахстанской премьер-лиги и можем отметить, что ваш чемпионат прогрессирует.
- Ваша команда акклиматизировалась?
- Команда физически готовая. Мы готовы ко всему, у нас сегодня будет тренировка, на которой мы опробуем поле. Мы решили обменяться матчами. Это сделано для того, чтобы мы спокойно подготовились к противостоянию. Впереди нас ждет хороший матч. Уверен, он будет интереснее, чем первый.
Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер "Ордабасы" Алексей Петрушин. Напомним, что первый поединок в Боснии завершился со счетом 2:0 в пользу "Широки Бриега". Несмотря на это, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов считает, что шансы на выход в следующий раунд есть.
Ответный матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" пройдет завтра, 6 июля, на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21.00 по местному времени.
- Очень сложный матч. Дома мы сыграли здорово. Результат хороший, но ничего еще не решено. Нам завтра нужно сыграть лучше, чем дома. Я уверен, что команда готова. Мы уважаем "Ордабасы". Игра будет интересная, ведь дома соперники сильнее. Мы будем атаковать, если будет возможность, но "автобус" ставить не планируем, - сказал Саблич.
- Как охарактеризуете "Ордабасы"?
- Команда очень опытная. Все стандарты в исполнении "Ордабасы" очень опасные. У них есть два хороших нападающих, за которыми нужно внимательно следить. В Боснии есть команды класса "Ордабасы", и мы умеем играть против них. Мы посмотрели несколько игр казахстанской премьер-лиги и можем отметить, что ваш чемпионат прогрессирует.
- Ваша команда акклиматизировалась?
- Команда физически готовая. Мы готовы ко всему, у нас сегодня будет тренировка, на которой мы опробуем поле. Мы решили обменяться матчами. Это сделано для того, чтобы мы спокойно подготовились к противостоянию. Впереди нас ждет хороший матч. Уверен, он будет интереснее, чем первый.
Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер "Ордабасы" Алексей Петрушин. Напомним, что первый поединок в Боснии завершился со счетом 2:0 в пользу "Широки Бриега". Несмотря на это, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов считает, что шансы на выход в следующий раунд есть.
Ответный матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" пройдет завтра, 6 июля, на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21.00 по местному времени.