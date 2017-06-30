Даже "Барселона" не отыгралась бы! - литовский журналист о матче Лиги Европы "Атлантас" - "Кайрат"

В первом матче квалификации ЛЕ "Кайрат" со счетом 6:0 обыграл "Атлантас".
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Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Футбольный эксперт литовского сайта Delfi.lt Ритис Казлаускас в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал свой прогноз на ответное противостояние первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Кайратом" и "Атлантасом".
"Давайте будет честными. Даже "Барселона" не сможет отыграть у "Кайрата" такой гандикап в шесть мячей. Задача "Атлантаса" сводится к локальному результату - было бы прекрасно сыграть вничью или победить в домашнем матче. Такой итог порадует болельщиков и принесет определенные утешительные бонусы. Уверен, футболисты "Атлантаса" приложат все усилия. Однако реалии таковы, что "Кайрат", даже не напрягаясь, может одержать победу и во втором матче", - отметил Казлаускас.
В первом матче "Кайрат" в Алматы со счетом 6:0 взял верх над "Атлантасом". Эта победа стала самой крупной для казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Ответная встреча между "Атлантасом" и "Кайратом" пройдет 6 июля в Литве. Команда, прошедшая в следующий раунд, встретится с победителем пары "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра), где в первой игре зафиксирован счет 1:0.
"Давайте будет честными. Даже "Барселона" не сможет отыграть у "Кайрата" такой гандикап в шесть мячей. Задача "Атлантаса" сводится к локальному результату - было бы прекрасно сыграть вничью или победить в домашнем матче. Такой итог порадует болельщиков и принесет определенные утешительные бонусы. Уверен, футболисты "Атлантаса" приложат все усилия. Однако реалии таковы, что "Кайрат", даже не напрягаясь, может одержать победу и во втором матче", - отметил Казлаускас.
В первом матче "Кайрат" в Алматы со счетом 6:0 взял верх над "Атлантасом". Эта победа стала самой крупной для казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Ответная встреча между "Атлантасом" и "Кайратом" пройдет 6 июля в Литве. Команда, прошедшая в следующий раунд, встретится с победителем пары "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра), где в первой игре зафиксирован счет 1:0.