Время начала ответных матчей "Кайрата", "Ордабасы" и "Иртыша" в Лиге Европы

Игры пройдут 6 июля.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Стало известно время начала ответных матчей первого раунда квалификации Лиги Европы, которые состоятся 6 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, вторая игра между шымкентским "Ордабасы" и боснийским клубом "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом". В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
Напомним, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, тогда как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои матчи дома со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
Так, вторая игра между шымкентским "Ордабасы" и боснийским клубом "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом". В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
Напомним, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, тогда как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои матчи дома со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.