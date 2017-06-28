Честно, ждал более крупного результата в матче "Иртыш" - "Дунав" - болгарский журналист

В первой игре минимально победили павлодарцы.
Сегодня 18:30
Ссылки по теме:
- "Иртыш" стартовал с победы в Лиге Европы
- "Иртыш" ожидает сложная ответная игра, но у нас есть шансы пройти дальше - Димитров
- С кем "Кайрат", "Иртыш" и "Ордабасы" могут встретиться во втором раунде Лиги Европы
Фото с сайта fcirtysh.kz
Журналист популярного болгарского сайта Topsport.bg Иван Тепаричев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал исход первого матча квалификации Лиги Европы между "Иртышом" и "Дунавом" (1:0).
"Честно говоря, я ожидал более крупного результата. Несмотря на преимущество всего в один мяч, "Иртыш" является фаворитом. Однако шансы добиться успешного исхода у "Дунава" все еще есть. Ясно, что "Иртыш" испытывает определенные трудности, которыми можно воспользоваться", - отметил Тепаричев.
Напомним, вчера, 29 июня, "Иртыш" в Павлодаре со счетом 1:0 обыграл болгарский "Дунав". Единственный гол в самом начале игры забил Игорь Бугаев.
После матча голкипер "Иртыша" Давид Лория заявил, что судьба противостояния решится в Болгарии. В свою очередь, главный тренер команды Димитар Димитров отметил, что на выезде команде будет проще добиться результата.
Ответная встреча состоится в Болгарии 6 июля. В случае успеха в следующем раунде казахстанский клуб встретится с победителем противостояния сербской "Црвены Звезды" и мальтийской "Флорианы" (в первом матче счет 3:0).
"Честно говоря, я ожидал более крупного результата. Несмотря на преимущество всего в один мяч, "Иртыш" является фаворитом. Однако шансы добиться успешного исхода у "Дунава" все еще есть. Ясно, что "Иртыш" испытывает определенные трудности, которыми можно воспользоваться", - отметил Тепаричев.
Напомним, вчера, 29 июня, "Иртыш" в Павлодаре со счетом 1:0 обыграл болгарский "Дунав". Единственный гол в самом начале игры забил Игорь Бугаев.
После матча голкипер "Иртыша" Давид Лория заявил, что судьба противостояния решится в Болгарии. В свою очередь, главный тренер команды Димитар Димитров отметил, что на выезде команде будет проще добиться результата.
Ответная встреча состоится в Болгарии 6 июля. В случае успеха в следующем раунде казахстанский клуб встретится с победителем противостояния сербской "Црвены Звезды" и мальтийской "Флорианы" (в первом матче счет 3:0).