Аршавин в "Кайрате" получает в 10 раз больше, чем все футболисты "Атлантаса" - литовский журналист

Специалист считает, что это была игра команд разных уровней.
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Редактор литовского спортивного сайта Krepšinis.lt Лауринас Буткаускас прокомментировал корреспонденту Vesti.kz крупное гостевое поражение "Атлантаса" со счетом 0:6 в матче квалификации Лиги Европы с "Кайратом".
"Это была игра команд абсолютно разных уровней. У "Атлантаса" не было ни единого шанса. В связи с этим говорить о реальной силе "Кайрата" сложно. Сейчас "Атлантас" сильно ослаб. А у вас есть Аршавин, который получает в 10 раз больше, чем все футболисты "Атлантаса". Я не могу ничего сказать о шансах вашего клуба на попадание в группу Лиги Европы. Это можно оценить лишь в матче против серьезного оппонента, в третьем или четвертом этапе квалификации", - отметил Буткаускас.
Напомним, что эта победа "Кайрата" стала самой крупной для казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Между тем один из героев матча - автор дубля в ворота "Атлантаса" Андрей Аршавин заявил, что мечтать о попадании в группу ЛЕ еще рановато. В свою очередь, исполняющий обязанности главного тренера литовского "Атлантаса" Сергей Савченков отметил, что "Кайрат" счастлив иметь в своем составе такого исполнителя, как Аршавин.
Ответный матч между "Кайратом" и "Атлантасом" состоится 6 июля в Литве. В следующем раунде сильнейшая команда этой пары встретится с победителем противостояния "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра). В первом матче "Скендербеу" добился победы со счетом 1:0.