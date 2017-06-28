Не спорю, что у "Атлантаса" есть проблемы. Но мы тактически переиграли эту команду - защитник "Кайрата" Вороговский

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Не спорю, что у "Атлантаса" есть проблемы. Но мы тактически переиграли эту команду - защитник "Кайрата" Вороговский

Футболист также оценил свою игру.

Тим Роман Тим Роман

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6 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Защитник алматинского "Кайрата" Ян Вороговский назвал победу над литовским "Атлантасом" в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы заслуженной. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также оценил свою игру.

- Ян, насколько закономерной стала победа над "Атлантасом"? Как оцениваете выступление своей команды?

- Мы сегодня хорошо сыграли. Полностью выполнили установку тренера на матч с "Атлантасом". Сделали комфортный для нас задел перед ответной игрой. И теперь уже в гостях нам будет намного легче играть, практически без нервозности.

- При этом литовский коллектив выглядел не самым лучшим образом...

- Не спорю, что в команде есть некоторые проблемы. Отсутствие главного тренера - одна из них. Но мы вышли на поле подготовленными. До матча с ними много изучали их действия на поле, стиль игры и тактически "разбирали" команду, игроков. Это принесло свои результаты. Мы их полностью переиграли тактически, доминировали весь матч.

- Что касается Вас, то в этом сезоне Вы все чаще появляетесь в стартовом составе "Кайрата". Удалось обрести необходимую уверенность, а также сыгранность с коллективом?

- Конечно, я с каждой игрой становлюсь все увереннее. И стремлюсь прогрессировать от матча к матчу. Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, когда я выхожу в составе "Кайрата". От моих действий, так же как и от остальных игроков, зависит общий итог. Безусловно, мне есть над чем работать, и я знаю конкретно над чем. Все получится. Надо оправдывать доверие тренера.

Добавим, что Вороговский вышел против литовского "Атлантаса" в стартовом составе и отыграл полный матч.

"Кайрат" же разгромил соперника со счетом 6:0. Дублями отличились Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич.

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 12:06
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Молодец, Ян, практически в основе)
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Марат Токтаев Сегодня 12:07
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Удачи Ян!
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Lapochka Lapulya Сегодня 12:53
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Скорость плохая у Вороговского. Его визави постоянно был быстрее Яна. И это литовец, а что будет когда будут более сильные клубы со скоростными фланговыми игроками?
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Стратег Сегодня 13:18
Статус: Профи
Рейтинг: 442
Да над скоростью надо поработать в целом сыграл хорошо но я хотелбы отметить Акуша Элека вот кто безукоризненно сыграл в обороне то что сыграли на ноль на 80 процентов его заслуга а вот Арзо ошибок наделал но мы выиграли с разгромом 6-0 и поэтому не будем никого судить. Требую продолжения банкета в ответной игре в гостях
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Fankz Сегодня 14:10
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Стратег, требуем "продолжения банкета"))
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Шах Ермекулы Сегодня 13:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Надо не только доверие тренера оправдывать, но и деньги которые в вас вложены. Ну и конечно доверие болельщиков тоже
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