Не спорю, что у "Атлантаса" есть проблемы. Но мы тактически переиграли эту команду - защитник "Кайрата" Вороговский

Футболист также оценил свою игру.
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Защитник алматинского "Кайрата" Ян Вороговский назвал победу над литовским "Атлантасом" в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы заслуженной. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также оценил свою игру.
- Ян, насколько закономерной стала победа над "Атлантасом"? Как оцениваете выступление своей команды?
- Мы сегодня хорошо сыграли. Полностью выполнили установку тренера на матч с "Атлантасом". Сделали комфортный для нас задел перед ответной игрой. И теперь уже в гостях нам будет намного легче играть, практически без нервозности.
- При этом литовский коллектив выглядел не самым лучшим образом...
- Не спорю, что в команде есть некоторые проблемы. Отсутствие главного тренера - одна из них. Но мы вышли на поле подготовленными. До матча с ними много изучали их действия на поле, стиль игры и тактически "разбирали" команду, игроков. Это принесло свои результаты. Мы их полностью переиграли тактически, доминировали весь матч.
- Что касается Вас, то в этом сезоне Вы все чаще появляетесь в стартовом составе "Кайрата". Удалось обрести необходимую уверенность, а также сыгранность с коллективом?
- Конечно, я с каждой игрой становлюсь все увереннее. И стремлюсь прогрессировать от матча к матчу. Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, когда я выхожу в составе "Кайрата". От моих действий, так же как и от остальных игроков, зависит общий итог. Безусловно, мне есть над чем работать, и я знаю конкретно над чем. Все получится. Надо оправдывать доверие тренера.
Добавим, что Вороговский вышел против литовского "Атлантаса" в стартовом составе и отыграл полный матч.
"Кайрат" же разгромил соперника со счетом 6:0. Дублями отличились Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич.