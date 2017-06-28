Не обошлось без ложки дегтя, или почему "Ордабасы" не поддержал победный почин "Иртыша" и "Кайрата" в Лиге Европы

Ответные матчи пройдут 6 июля.

Первый квалификационный раунд Лиги Европы более удачно провели футболисты "Кайрата", тогда как "Иртышу" и "Ордабасы" только предстоит в ответных играх решить вопрос выхода во второй отборочный этап, передает корреспондент Vesti.kz.



Очень приятно удивили алматинцы, забившие шесть безответных мячей в ворота литовского "Атлантаса". Счет мог быть и крупнее, если бы хозяева поля не транжирили моменты в конце матча. Тем не менее решили исход двухраундового противостояния в свою пользу. С такой игрой литовцам не отыграться 6 июля. Слишком сильно по классу они уступают команде Кахабера Цхададзе. Хотя гости несколько раз серьезно потревожили Владимира Плотникова. Сначала в начале игры едва не забили с углового, затем после перерыва даже угодили в каркас ворот. Благо, кайратовцы не пропустили и сохранили хороший задел к ответному поединку.







Отдадим должное и болельщикам, создавшим соответствующую ауру на стадионе. Этот момент отметили даже наставники команд после игры. При этом Кахабер Цхададзе правильно делает, что старается отгородить своих подопечных от эйфории. Ведь перед ними стоит задача попасть в групповой этап Лиги Европы, а не довольствоваться локальными успехами в отборочных раундах.



В то же время очень приятное впечатление своей игрой произвели некоторые футболисты "Кайрата". В первую очередь Иво Иличевич. То, что хорват является игроком хорошей квалификации, никто не спорит. Но в этот вечер он продемонстрировал совершенно иной настрой на матч, чем это было во встречах национального чемпионата. Понятно, что соперник позволял играть в свое удовольствие. Однако Иличевич приятно удивил постоянной нацеленностью на ворота. Хочется надеяться, что он еще внесет свой вклад в успешное выступление команды в дальнейших еврокубковых играх.







Чуть ранее "Иртыш" преодолел сопротивление болгарской "Дунавы". Гол Игоря Бугаева на пятой минуте стал единственным во встрече. Откровенно говоря, павлодарцы могли бы сыграть лучше, более смело, если хотите. Тем более играли на своем поле. Увы, победа получилась минимальной, а скользкий счет, как известно, не придает уверенности в собственных силах перед ответной игрой. Так или иначе будем верить, что Димитар Димитров найдет нужные слова для своих футболистов, которые со своей стороны сделают все возможное, чтобы их выступление в Лиге Европы не получилось скоротечным.



"Ордабасы" разочаровал. Как-никак лучшего выступления от них ждали болельщики, а южане в Боснии выглядели чересчур инертными, в то время как "Широки Бриег" не явил собой образ какой-то непреодолимой силы. К сожалению, в случае со вторым голом не обошлось без чудовищного ляпа Алмата Бекбаева. Но тут пусть за голову хватаются руководители шымкентского клуба. Уж они-то прекрасно понимали, что Бекбаев - не самый сильный страж ворот премьер-лиги, однако, несмотря на это, сделали ставку на него. Возможно, в премьер-лиге еще можно обойтись без сильного вратаря, но в еврокубковых играх старые болячки всегда дают о себе знать.







Как бы то ни было, "Ордабасы" проиграл не с катастрофическим счетом. 0:2 можно отыграть, если, конечно, на соответствующем уровне окажется настрой у футболистов. Ну, и нелишним им будет спросить у самих себя: нужна ли им Лига Европы при таком отношении к футболу и инфраструктуре как со своей, так и со стороны руководства клуба и города. А если они еще и 6-го числа покажут безвольную игру в Алматы, то вряд ли в дальнейшем смогут рассчитывать на искреннюю поддержку своих болельщиков. Так что рассчитываем на то, что не ударят лицом в грязь.



Отметим, что в первых играх первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" дома разгромил литовский "Атлантас" 6:0, "Иртыш" на своем поле одолел болгарский "Дунав" 1:0, а "Ордабасы" на выезде уступил боснийскому "Широки Бриегу" 0:2. Ответные матчи пройдут 6 июля.



Фото с сайтов ФК "Кайрат" (1), ФК "Иртыш" (2), ФК "Ордабасы" (3).