Не обошлось без ложки дегтя, или почему "Ордабасы" не поддержал победный почин "Иртыша" и "Кайрата" в Лиге Европы

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Португалия Чили 0:0 п. 0:3
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Россия Болгария 3:0
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Алтай Янь Чай 3:0
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Канберра Хит Алтай 0:3
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Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
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Мотт Бублик 0:2
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Сент-Джонстон Тракай 1:2
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
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Аль Араби Алтай 16:30
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Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
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Астана Кайсар
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Шахтер-Булат Жетысу 18:00
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Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
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Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
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Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
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Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Не обошлось без ложки дегтя, или почему "Ордабасы" не поддержал победный почин "Иртыша" и "Кайрата" в Лиге Европы

Ответные матчи пройдут 6 июля.

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10 Комментариев
Фото с сайта klix.ba
Фото с сайта klix.ba

Первый квалификационный раунд Лиги Европы более удачно провели футболисты "Кайрата", тогда как "Иртышу" и "Ордабасы" только предстоит в ответных играх решить вопрос выхода во второй отборочный этап, передает корреспондент Vesti.kz.

Очень приятно удивили алматинцы, забившие шесть безответных мячей в ворота литовского "Атлантаса". Счет мог быть и крупнее, если бы хозяева поля не транжирили моменты в конце матча. Тем не менее решили исход двухраундового противостояния в свою пользу. С такой игрой литовцам не отыграться 6 июля. Слишком сильно по классу они уступают команде Кахабера Цхададзе. Хотя гости несколько раз серьезно потревожили Владимира Плотникова. Сначала в начале игры едва не забили с углового, затем после перерыва даже угодили в каркас ворот. Благо, кайратовцы не пропустили и сохранили хороший задел к ответному поединку.



Отдадим должное и болельщикам, создавшим соответствующую ауру на стадионе. Этот момент отметили даже наставники команд после игры. При этом Кахабер Цхададзе правильно делает, что старается отгородить своих подопечных от эйфории. Ведь перед ними стоит задача попасть в групповой этап Лиги Европы, а не довольствоваться локальными успехами в отборочных раундах.

В то же время очень приятное впечатление своей игрой произвели некоторые футболисты "Кайрата". В первую очередь Иво Иличевич. То, что хорват является игроком хорошей квалификации, никто не спорит. Но в этот вечер он продемонстрировал совершенно иной настрой на матч, чем это было во встречах национального чемпионата. Понятно, что соперник позволял играть в свое удовольствие. Однако Иличевич приятно удивил постоянной нацеленностью на ворота. Хочется надеяться, что он еще внесет свой вклад в успешное выступление команды в дальнейших еврокубковых играх.


 
Чуть ранее "Иртыш" преодолел сопротивление болгарской "Дунавы". Гол Игоря Бугаева на пятой минуте стал единственным во встрече. Откровенно говоря, павлодарцы могли бы сыграть лучше, более смело, если хотите. Тем более играли на своем поле. Увы, победа получилась минимальной, а скользкий счет, как известно, не придает уверенности в собственных силах перед ответной игрой. Так или иначе будем верить, что Димитар Димитров найдет нужные слова для своих футболистов, которые со своей стороны сделают все возможное, чтобы их выступление в Лиге Европы не получилось скоротечным. 

"Ордабасы" разочаровал. Как-никак лучшего выступления от них ждали болельщики, а южане в Боснии выглядели чересчур инертными, в то время как "Широки Бриег" не явил собой образ какой-то непреодолимой силы. К сожалению, в случае со вторым голом не обошлось без чудовищного ляпа Алмата Бекбаева. Но тут пусть за голову хватаются руководители шымкентского клуба. Уж они-то прекрасно понимали, что Бекбаев - не самый сильный страж ворот премьер-лиги, однако, несмотря на это, сделали ставку на него. Возможно, в премьер-лиге еще можно обойтись без сильного вратаря, но в еврокубковых играх старые болячки всегда дают о себе знать. 



Как бы то ни было, "Ордабасы" проиграл не с катастрофическим счетом. 0:2 можно отыграть, если, конечно, на соответствующем уровне окажется настрой у футболистов. Ну, и нелишним им будет спросить у самих себя: нужна ли им Лига Европы при таком отношении к футболу и инфраструктуре как со своей, так и со стороны руководства клуба и города. А если они еще и 6-го числа покажут безвольную игру в Алматы, то вряд ли в дальнейшем смогут рассчитывать на искреннюю поддержку своих болельщиков. Так что рассчитываем на то, что не ударят лицом в грязь. 

Отметим, что в первых играх первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" дома разгромил литовский "Атлантас" 6:0, "Иртыш" на своем поле одолел болгарский "Дунав" 1:0, а "Ордабасы" на выезде уступил боснийскому "Широки Бриегу" 0:2. Ответные матчи пройдут 6 июля.  

Фото с сайтов ФК "Кайрат" (1), ФК "Иртыш" (2), ФК "Ордабасы" (3).

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Сегодня 15:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1470
Кайрат вперед!
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Шах Ермекулы Сегодня 15:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
На выезде всегда не сладко
Ответить 0
 
123 Сегодня 15:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1822
В Орде нет сильных нападающих. Танат и Азат слишком слабы поэтому Астана от них избавилась и поэтому наша сборная редко забивают когда они играют. Также и в Иртыше нет хороших нападающих.
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Стратег Сегодня 15:39
Статус: Профи
Рейтинг: 442
И тем не менее у наших команд есть шанс всем преодолеть первый барьер
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 16:17
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Стратег, верно, есть реальный шанс
Ответить 0
 
besken omarov Сегодня 15:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
ОРДАБАСЫ если проиграете в АлмаАте и не выйдет на второй круг лиги Европы, вообще не приезжайте в Шымкент, лучшее домашние матчи в КПЛ проводите или в Таразе или в Алматы никто не собирается ходит на цирк
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Fankz Сегодня 16:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
besken omarov, дай им шанс))
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Руслан Россонери Сегодня 16:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Орде с такой игрой никчемной в европе делать нечего.Нужно сделать так,чтоб Орда вообще не попала на еврокубковые места.Согласитесь.Она вылетает с ходу.Думаете,есть шанс дома отыграться с 0:2?Я думаю нет.Я ничего не имею против наших Казахстанских команд,наоборот,поддерживаю.Мне за нашу честь обидно.Понимаю,первая гостевая игра,климат,сложность,все дела...Но так играть нельзя.
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besken omarov Сегодня 16:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 71
Руслан Россонери ,правильно,но посмотрим есть вторая игра
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Руслан Россонери Сегодня 16:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
besken omarov,да,ответку будем ждать с нетерпением.
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