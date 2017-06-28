Удалось забить быстрый гол, но не получилось до конца выполнить установку тренера - Бугаев

Павлодарцы победили в домашнем матче Лиги Европы.
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Автор единственного забитого мяча "Иртыша" в матче первого раунда Лиги Европы против "Дунава" Игорь Бугаев прокомментировал победу в Павлодаре, сообщается на сайте казахстанского клуба.
- Нам удалось забить быстрый гол. Единственное - не получилось до конца выполнить установку главного тренера. Не могу сказать с чем это было связано. Мы старались, были, конечно, моменты, но надо было их реализовывать. Если бы забили второй мяч, то игра сложилось бы явно по-другому. Концовка получилась нервная. Все это повлияло на наши планы, мы не смогли показать свой футбол.
- Вы сегодня забили свой первый гол за "Иртыш"...
- Конечно, я очень рад. Гол придает уверенности любому футболисту, независимо от того, нападающий ты или защитник. Буду стараться забивать как можно больше и приносить пользу команде. Отдельное спасибо болельщикам за то, что они нас поддерживали. Я впервые видел такую атмосферу в Павлодаре, было очень приятно.
Напомним, матч прошел в Павлодаре и завершился победой "Иртыша" со счетом 1:0.