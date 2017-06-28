Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя - Цхададзе

"Кайрат" дома провел шесть мячей в ворота "Атлантаса" в матче квалификации Лиги Европы.
Вчера 23:23
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Кахабер Цхададзе. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер алматинского "Кайрата" Кахабер Цхададзе на пресс-конференции поблагодарил своих футболистов за проявленную волю к победе во встрече с литовским "Атлантасом" в квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
- Само собой счет о себе говорит. Но все ребята сконцентрировано подошли к игре. Даже после первого тайма (4:0) они играли умно. Играли для болельщиков. Спасибо им и поклонникам нашей команды, нам сегодня удалось их порадовать. Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя, - рассказал Цхададзе.
- Вопрос от азербайджанского журналиста. Как вам работа судейской бригады из Азербайджана? И хотите ли в дальнейшем встретиться с "Интером" из Баку?
- Не люблю говорить о работе судей. Но отработали они хорошо. Передайте большой привет Азербайджану. Я там работал. Что касается "Интера", то он останется у меня в душе, все же я эту команду тренировал. Единственное, там нет человека, приглашавшего меня. Надеюсь у него все будет хорошо. Вам спасибо, желаю азербайджанским командам успеха в еврокубках. Не знаю, может в третьем раунде встретимся с моей бывшей командой. Бог судья.
- Насколько серьезная травма у Жукова?
- Меня тоже этот вопрос волнует. Он сделал большой шаг вперед. Хороший парень, желающий многого достичь и он достигнет, если будет также работать. У него сильный ушиб. Надеемся, он быстро восстановится.
- Не считаете ли, что во втором тайме Иво Иличевич "пижонил" и мог получить вторую желтую карточку?
- Было бы хорошо, если бы получил. Но Иво - немецкая машина. Выходит на поле и работает. Вот такой менталитет должен быть и у наших молодых футболистов.
- В ответной игре дадите шанс сыграть молодым?
- Расслабляться не будем. Посмотрим. Но изменения, возможно, будут.
- Будут еще усиления в трансферное окно?
- Шелдона Бато взяли сейчас. Надеюсь, он скоро будет играть и нам поможет. Команда у нас хорошо укомлектована. Не думаю, что мы нуждаемся в новых футболистах. Главное, есть конкуренция. И немаловажно, чтобы не травмировались наши игроки. Очень хочется, чтобы быстрее восстановились Куантаев, Маркович и Лунин. Куантаеву надо было раньше делать операцию. Он лучший крайний защитник в стране.
- Что скажете по поводу слухов вокруг перехода Исламхана в "Зенит"?
- Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будет ли это "Зенит" или другая команда. Буду рад, если попадет в великий клуб. Но точно про "Зенит" ничего не знаю.
Отметим, что "Кайрат" одержал убедительную победу над "Атлантасом" в домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве. Победитель данного противостояния во втором отборочном этапе встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
- Само собой счет о себе говорит. Но все ребята сконцентрировано подошли к игре. Даже после первого тайма (4:0) они играли умно. Играли для болельщиков. Спасибо им и поклонникам нашей команды, нам сегодня удалось их порадовать. Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя, - рассказал Цхададзе.
- Вопрос от азербайджанского журналиста. Как вам работа судейской бригады из Азербайджана? И хотите ли в дальнейшем встретиться с "Интером" из Баку?
- Не люблю говорить о работе судей. Но отработали они хорошо. Передайте большой привет Азербайджану. Я там работал. Что касается "Интера", то он останется у меня в душе, все же я эту команду тренировал. Единственное, там нет человека, приглашавшего меня. Надеюсь у него все будет хорошо. Вам спасибо, желаю азербайджанским командам успеха в еврокубках. Не знаю, может в третьем раунде встретимся с моей бывшей командой. Бог судья.
- Насколько серьезная травма у Жукова?
- Меня тоже этот вопрос волнует. Он сделал большой шаг вперед. Хороший парень, желающий многого достичь и он достигнет, если будет также работать. У него сильный ушиб. Надеемся, он быстро восстановится.
- Не считаете ли, что во втором тайме Иво Иличевич "пижонил" и мог получить вторую желтую карточку?
- Было бы хорошо, если бы получил. Но Иво - немецкая машина. Выходит на поле и работает. Вот такой менталитет должен быть и у наших молодых футболистов.
- В ответной игре дадите шанс сыграть молодым?
- Расслабляться не будем. Посмотрим. Но изменения, возможно, будут.
- Будут еще усиления в трансферное окно?
- Шелдона Бато взяли сейчас. Надеюсь, он скоро будет играть и нам поможет. Команда у нас хорошо укомлектована. Не думаю, что мы нуждаемся в новых футболистах. Главное, есть конкуренция. И немаловажно, чтобы не травмировались наши игроки. Очень хочется, чтобы быстрее восстановились Куантаев, Маркович и Лунин. Куантаеву надо было раньше делать операцию. Он лучший крайний защитник в стране.
- Что скажете по поводу слухов вокруг перехода Исламхана в "Зенит"?
- Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будет ли это "Зенит" или другая команда. Буду рад, если попадет в великий клуб. Но точно про "Зенит" ничего не знаю.
Отметим, что "Кайрат" одержал убедительную победу над "Атлантасом" в домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве. Победитель данного противостояния во втором отборочном этапе встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".