Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя - Цхададзе

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
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Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя - Цхададзе

"Кайрат" дома провел шесть мячей в ворота "Атлантаса" в матче квалификации Лиги Европы.

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8 Комментариев
Кахабер Цхададзе. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Кахабер Цхададзе. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер алматинского "Кайрата" Кахабер Цхададзе на пресс-конференции поблагодарил своих футболистов за проявленную волю к победе во встрече с литовским "Атлантасом" в квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

- Само собой счет о себе говорит. Но все ребята сконцентрировано подошли к игре. Даже после первого тайма (4:0) они играли умно. Играли для болельщиков. Спасибо им и поклонникам нашей команды, нам сегодня удалось их порадовать. Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя, - рассказал Цхададзе.

- Вопрос от азербайджанского журналиста. Как вам работа судейской бригады из Азербайджана? И хотите ли в дальнейшем встретиться с "Интером" из Баку?

- Не люблю говорить о работе судей. Но отработали они хорошо. Передайте большой привет Азербайджану. Я там работал. Что касается "Интера", то он останется у меня в душе, все же я эту команду тренировал. Единственное, там нет человека, приглашавшего меня. Надеюсь у него все будет хорошо. Вам спасибо, желаю азербайджанским командам успеха в еврокубках. Не знаю, может в третьем раунде встретимся с моей бывшей командой. Бог судья.

- Насколько серьезная травма у Жукова?

- Меня тоже этот вопрос волнует. Он сделал большой шаг вперед. Хороший парень, желающий многого достичь и он достигнет, если будет также работать. У него сильный ушиб. Надеемся, он быстро восстановится.

- Не считаете ли, что во втором тайме Иво Иличевич "пижонил" и мог получить вторую желтую карточку?

- Было бы хорошо, если бы получил. Но Иво - немецкая машина. Выходит на поле и работает. Вот такой менталитет должен быть и у наших молодых футболистов.

- В ответной игре дадите шанс сыграть молодым?

- Расслабляться не будем. Посмотрим. Но изменения, возможно, будут.

- Будут еще усиления в трансферное окно?

- Шелдона Бато взяли сейчас. Надеюсь, он скоро будет играть и нам поможет. Команда у нас хорошо укомлектована. Не думаю, что мы нуждаемся в новых футболистах. Главное, есть конкуренция. И немаловажно, чтобы не травмировались наши игроки. Очень хочется, чтобы быстрее восстановились Куантаев, Маркович и Лунин. Куантаеву надо было раньше делать операцию. Он лучший крайний защитник в стране.

- Что скажете по поводу слухов вокруг перехода Исламхана в "Зенит"?

- Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будет ли это "Зенит" или другая команда. Буду рад, если попадет в великий клуб. Но точно про "Зенит" ничего не знаю.

Отметим, что "Кайрат" одержал убедительную победу над "Атлантасом" в домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве. Победитель данного противостояния во втором отборочном этапе встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Fankz Вчера 23:35
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Можно сказать, что первый отборочный раунд ЛЕ пройден)
Ответить 0
 
Ержан79 Вчера 23:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1142
Fankz, Досрочно
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 00:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Ержан79,
Ответить 0
 
Марат Токтаев Вчера 23:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
ОТЛИЧНО
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 00:13
Статус: Профи
Рейтинг: 437
С победой поздравляю!!!
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Ерлан Кисаев Сегодня 00:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
следующие соперники СКЕНДЕРБЕУ в рейтинге 196 , а САН-ХУЛИА вообще 431 место так что их обоих может пройти КАЙРАТ
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Fankz Сегодня 01:33
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Ерлан Кисаев, и почему это "их обоих может пройти КАЙРАТ"... мочь то может, но надо только одного, скорее всего это будет Скандербеу
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Шах Ермекулы Сегодня 00:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Красава Каха.
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