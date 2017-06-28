Нельзя сказать, что "Атлантас" - плохая команда. Просто "Кайрат" сыграл очень хорошо - Исаэль

Полузащитник не расстроился, что ему не удалось отличиться в матче квалификации ЛЕ.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Полузащитник алматинского "Кайрата" Исаэль прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу в первом матче квалификации Лиги Европы против литовского литовского "Атлантаса".
"Сегодня был великолепный матч. Мы показали хорошую игру и добились прекрасного результата. Нельзя сказать, что "Атлантас" плохая команда. Просто мы сыграли очень хорошо. Рад, что смогли подарить болельщикам такой праздник. Меня не расстроило, что я не смог забить. Сегодня "Кайрат" продемонстрировал, что такое настоящая командная игра. Вы хотите узнать кто был лучшим игроком на поле? Лучшей сегодня была вся команда "Кайрата", - поделился Исаэль.
Ранее своими впечатлениями о матче поделился полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, ставший автором дубля. Также по два мяча на счету Жерара Гоу и Иво Иличевича.
Напомним, что "Кайрат" в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги Европы со счетом 6:0 разгромил "Атлантас".
Ответный матч состоится 6 июля в Литве.
"Сегодня был великолепный матч. Мы показали хорошую игру и добились прекрасного результата. Нельзя сказать, что "Атлантас" плохая команда. Просто мы сыграли очень хорошо. Рад, что смогли подарить болельщикам такой праздник. Меня не расстроило, что я не смог забить. Сегодня "Кайрат" продемонстрировал, что такое настоящая командная игра. Вы хотите узнать кто был лучшим игроком на поле? Лучшей сегодня была вся команда "Кайрата", - поделился Исаэль.
Ранее своими впечатлениями о матче поделился полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, ставший автором дубля. Также по два мяча на счету Жерара Гоу и Иво Иличевича.
Напомним, что "Кайрат" в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги Европы со счетом 6:0 разгромил "Атлантас".
Ответный матч состоится 6 июля в Литве.