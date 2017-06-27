Прямые трансляции первых матчей "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" в Лиге Европы

Начало игр - в 20:00, 20:45 и 00:30.
Сегодня 15:06
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Фото с официального сайта УЕФА
Сегодня, 29 июня, казахстанские клубы стартуют новом сезоне Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В 20:00 по времени Астаны "Иртыш" дома примет болгарский "Дунав", а в 20:45 в Алматы начнется матч "Кайрата" с литовским "Атлантасом". В ночь с 29 на 30 июня "Ордабасы" в гостях встретится с боснийским клубом "Широки Бриег", эта игра стартует в 00:30.
Матчи "Иртыша" и "Ордабасы" в прямом эфире покажет проект ПФЛК-ТВ, а "Кайрата" - KazSport, интернет-трансляция которого доступна на официальном сайте.
Отметим, что ответные игры первого раунда квалификации Лиги Европы состоятся 6 июля.
В 20:00 по времени Астаны "Иртыш" дома примет болгарский "Дунав", а в 20:45 в Алматы начнется матч "Кайрата" с литовским "Атлантасом". В ночь с 29 на 30 июня "Ордабасы" в гостях встретится с боснийским клубом "Широки Бриег", эта игра стартует в 00:30.
Матчи "Иртыша" и "Ордабасы" в прямом эфире покажет проект ПФЛК-ТВ, а "Кайрата" - KazSport, интернет-трансляция которого доступна на официальном сайте.
Отметим, что ответные игры первого раунда квалификации Лиги Европы состоятся 6 июля.