Прямые трансляции первых матчей "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" в Лиге Европы

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Прямые трансляции первых матчей "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" в Лиге Европы

Начало игр - в 20:00, 20:45 и 00:30.

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13 Комментариев
Фото с официального сайта УЕФА
Фото с официального сайта УЕФА
Сегодня, 29 июня, казахстанские клубы стартуют новом сезоне Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

В 20:00 по времени Астаны "Иртыш" дома примет болгарский "Дунав", а в 20:45 в Алматы начнется матч "Кайрата" с литовским "Атлантасом". В ночь с 29 на 30 июня "Ордабасы" в гостях встретится с боснийским клубом "Широки Бриег", эта игра стартует в 00:30. 

Матчи "Иртыша" и "Ордабасы" в прямом эфире покажет проект ПФЛК-ТВ, а "Кайрата" - KazSport, интернет-трансляция которого доступна на официальном сайте





Отметим, что ответные игры первого раунда квалификации Лиги Европы состоятся 6 июля. 
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Фанат Сегодня 15:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1777
Всем нашим клубам УДАЧИ !!! Надо проходить первый раунд !!! Ни пуха....!!!! Ждем ПОБЕД !!!
Ответить 2
 
WBOKING Сегодня 20:28
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Удачи Иртыш и Ордабасы
Ответить -1
 
AsanKoke Сегодня 15:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1018
Удачи всем нашим. Алға Қайрат, Алға Ертіс, Алға Ордабасы, Алға Қазақстан!!!!!
Ответить 1
 
Аззамжан Басанов Сегодня 16:13
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Удачи нашим клубом
Ответить 1
 
Balg Сегодня 16:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 574
Ждём громких побед kz клубов в Европе!Чем дальше тем больше порадуете наших футбольных болельщиков!
Ответить 1
 
Мухали ....... Сегодня 16:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
Всем командам только побед!!!!!!Удачи!!!!!!
Ответить 1
 
Димьян Демидов Сегодня 17:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Удачи всем клубам кз,победы вам.Алга Казакстан
Ответить 1
 
Ержан79 Сегодня 17:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Неужели Казспорт покажет? В конце как всегда тормозняк будет..
Ответить 0
 
Марат Токтаев Сегодня 18:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Всем нашим удачи)))
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 20:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5064
Молодцы, "Ертiс", гол на пятой минуте. Так держать
Ответить 0
 
Бауыржан Сарсебеков Сегодня 20:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Сеть нашар болып тұр. Көріп жатқан көрермендер болса текст трансляция жасап тұрсаңыздар, өтініш
Ответить 0
 
Fanat&sport; Сегодня 20:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2016
Казспорт трансляция виснет
Ответить 0
 
Марат Сариев Сегодня 21:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 157
4 : 0 уже после 1 тайма
Ответить 0
 