"Мы знаем об "Астане", "Кайрате" и Аршавине". Боснийский журналист назвал фаворита пары "Ордабасы" - "Широки Бриег"

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Мы знаем об "Астане", "Кайрате" и Аршавине". Боснийский журналист назвал фаворита пары "Ордабасы" - "Широки Бриег"

Первый матч команды проведут в Боснии 29 июня.

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18 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"

Журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал "Ордабасы" фаворитом в противостоянии с "Широки Бриегом" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы.

"Должен признать, что я не слишком разбираюсь в качестве игры, показываемой командой "Ордабасы". В Боснии мы знаем об "Астане" и о "Кайрате". В вашем чемпионате играют Андрей Аршавин и Иво Иличевич. Если мы прогнозируем на основе европейских результатов в последние годы, "Ордабасы" не должен быть сильным фаворитом против "Широки Бриега". Тем не менее, казахстанский чемпионат сильнее нашего, что делает вашу команду более предпочтительной в этой паре. Нельзя обойти стороной и тот факт, что в вашей стране чемпионат в самом разгаре, а "Широки Бриег" провел лишь один товарищеский матч. Я предполагаю, что в первом матче "Широки Бриегу" будет сложнее всего. Я думаю, многое будет зависит от того, удастся ли им завладеть мячом и контролировать его.

Надеюсь, что "Широки Бриег" пройдет дальше. Команда молодая, голодная до побед. Они будут стараться изо всех сил. У них есть отличные молодые игроки, двое из которых играют за молодежную сборную Боснии. Но реальность такова, что "Ордабасы" сильнее. Мой прогноз 60 на 40 процентов в пользу вашего клуба. Игра будет напряженная, и лучшая команда определится в ответном матче", - Типура.

Ранее член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев отметил, что все казахстанские клубы должны проходить в следующий раунд еврокубков.

Напомним, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов сумел договориться с боснийским клубом об обмене домашними матчами. Таким образом, первый матч пройдет 29 июня в Боснии, а ответная игра - 6 июля в Казахстане.Из-за неготовности своего стадиона "Ордабасы" будет принимать "Широки Бриег" в Алматы. 

Что нужно знать о соперниках казахстанских клубов в Лиге Европы

  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов 26 июня 20:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1468
Усыпляет бдительность! Боитесь)))
Ответить 2
 
The Ring 26 июня 20:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Не надо верит им на словам, они лишь готовы хвалит чтобы соперники расслабились с мыслю что легко пройдем ихнюю команду.
Ответить 1
 
WolFpark ! ! ! 26 июня 21:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
Выходить надо и играть ! Не забивать голову у кого чемпионат сильнее ! УДАЧИ , ВСЕМ НАШИМ !!!!
Ответить 1
 
Стратег 26 июня 21:35
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Пройдём! Алга Ордабасы
Ответить 1
 
WBOKING 26 июня 22:05
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Если кто и не пройдёт то это ордабасы, после слива кайрату не верю даже...
Ответить -1
 
WolFpark ! ! ! 26 июня 22:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
WBOKING,
Ответить 2
 
Fankz 26 июня 23:05
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
WBOKING, "Орда" пройдет и ты покинешь сайт? ))
Ответить 1
 
WBOKING 26 июня 23:55
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Fankz, покину сайт когда тоо кайрат позорно вылетит в первом раунде Лиги европы, якобы сосредоточиться в премьер лиге
Ответить -1
 
Fankz 27 июня 00:05
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
WBOKING, ну значит недолго тебе на сайте осталось))
P.S. это что-то очень личное, когда такая неприязнь. Что случилось то?
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков 27 июня 09:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
Fankz,он из бумажников! вот и коти ашып жатыр, бумажники не пройдут.
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Ержан79 27 июня 08:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
WBOKING, Да видать тебя в детстве сильно побили, что аж только через клаву можешь само вырожатся.
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Стратег 27 июня 22:58
Статус: Профи
Рейтинг: 426
WBOKING,Народная команда Кайрат это сильнейший раздражитель для всех команд. И поэтому с нами никто не играет в пол силы,выкладываются по полной а с Астаной почему-то почти все в пол силы "почему не будем говорить и так все знают"
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KZBOTR KZB 26 июня 22:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
WBOKING, тебе сколько лет если не секрет?
Ответить 2
 
WolFpark ! ! ! 27 июня 00:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
KZBOTR KZB,.....он не роЖден , а вЫлуплен из яйца .,........неизвестной особи ! ! ! Среда обитания плинтус подвальный ! Посему все сравнивает с подвальным уровнем !
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Fankz 26 июня 23:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Состав "Орды" такой, что пройдут. Азат, Танат, молодежь (особенно Мардан)), леги все настроены на победу
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Ержан79 27 июня 08:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Fankz, Тем более Азат и Танат отдохнувшие.
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Zhum 27 июня 11:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Что то Орда в последнее время какая то подвешенная,боюсь как бы как и в прошлом году не повторилось....
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besken omarov 27 июня 12:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
МЫ ВЕРИМ ОРДАБАСЫ ПРОЙДУТ НУ А ДАЛЬШЕ АБЕРДИН С НИМИ СЛОЖНО БУДУТ
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