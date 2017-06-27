"Мы знаем об "Астане", "Кайрате" и Аршавине". Боснийский журналист назвал фаворита пары "Ордабасы" - "Широки Бриег"

Первый матч команды проведут в Боснии 29 июня.
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Журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал "Ордабасы" фаворитом в противостоянии с "Широки Бриегом" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы.
"Должен признать, что я не слишком разбираюсь в качестве игры, показываемой командой "Ордабасы". В Боснии мы знаем об "Астане" и о "Кайрате". В вашем чемпионате играют Андрей Аршавин и Иво Иличевич. Если мы прогнозируем на основе европейских результатов в последние годы, "Ордабасы" не должен быть сильным фаворитом против "Широки Бриега". Тем не менее, казахстанский чемпионат сильнее нашего, что делает вашу команду более предпочтительной в этой паре. Нельзя обойти стороной и тот факт, что в вашей стране чемпионат в самом разгаре, а "Широки Бриег" провел лишь один товарищеский матч. Я предполагаю, что в первом матче "Широки Бриегу" будет сложнее всего. Я думаю, многое будет зависит от того, удастся ли им завладеть мячом и контролировать его.
Надеюсь, что "Широки Бриег" пройдет дальше. Команда молодая, голодная до побед. Они будут стараться изо всех сил. У них есть отличные молодые игроки, двое из которых играют за молодежную сборную Боснии. Но реальность такова, что "Ордабасы" сильнее. Мой прогноз 60 на 40 процентов в пользу вашего клуба. Игра будет напряженная, и лучшая команда определится в ответном матче", - Типура.
Ранее член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев отметил, что все казахстанские клубы должны проходить в следующий раунд еврокубков.
Напомним, президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов сумел договориться с боснийским клубом об обмене домашними матчами. Таким образом, первый матч пройдет 29 июня в Боснии, а ответная игра - 6 июля в Казахстане.Из-за неготовности своего стадиона "Ордабасы" будет принимать "Широки Бриег" в Алматы.
Что нужно знать о соперниках казахстанских клубов в Лиге Европы