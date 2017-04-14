Если бы я был защитником "Манчестер Юнайтед", я бы злился на своих нападающих - Моуринью

Наставник "МЮ" прокомментировал ничью с "Андерлехтом".
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Андерлехтом" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы и отметил игру защитников своей команды.
"Мы играли в атаке без чувства, мы теряли мяч слишком часто и легко. Наши контратаки прерывались из-за плохих игровых решений, плохой работы с мячом - и в итоге уже соперник получал возможность для контратак. К счастью, наши защитники сегодня действовали хорошо и решали все эти проблемы. Но если бы я был защитником "Манчестер Юнайтед", я бы злился на своих нападающих", - цитирует Моуринью "Чемпионат.сом".
Матч "Андерлехт" - "МЮ" завершился со счетом 1:1. В другой встрече "Лион" со счетом 2:1 победил "Бешикташ", "Аякс" забил два безответных гола "Шальке-04", а матч "Сельта" - "Генк" завершился со счетом 3:2.