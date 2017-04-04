Казахстанец поборется за путевку на чемпионат мира по супертриатлону IRONMAN

Алексей Сидоренко примет участие в полном IRONMAN в английском Болтоне.

Казахстанский триатлет Алексей Сидоренко примет участие в марафонском триатлоне (IRONMAN), который состоится завтра, 16 июля, в английском Болтоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.



По словам спортсмена, одна из главных сложностей предстоящего старта заключается в велоэтапе, который будет сосредоточен на холмах.



"В моем списке это будет шестой по счету полный Ironman. Из особенностей этого старта можно выделить такие вещи, как сложный велоэтап, который пройдет по холмам с постоянными перепадами рельефа, что в итоге приведет к общему высотному набору в 2 030 метров за 180 километров, а также в рельефе бегового этапа, набор высоты на котором составит 380 метров за 42 километра. В этой связи мой тренировочный процесс был основан на горных вело и беговых тренировках, которые очень удобно проводить в окрестностях Алматы . Участие в "Алматинском марафоне", ультрамарафоне "Тенгри" у реки Или, "половинке" Ironman на Майорке - вот лишь часть стартов, которые были подводящими непосредственно к Ironman в Болтоне", - отметил Сидоренко .



Одной из главных личных задач на предстоящих соревнованиях Алексей обозначил получение слота на право участия в чемпионате мира IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP Kailua-Kona, который состоится в октябре на Гавайях.







"Из ожиданий на этот старт выделю основные вещи: финишировать бодрым и как обычно веселым, улучшить свое время прохождения дистанции, занять место на подиуме в возрастной группе 35-39 среди любителей, а также получить заветный слот на право участия в чемпионате мира на Гавайях - Ironman Kona. Хочется, чтобы все вышеперечисленные пункты были реализованы , но даже если хотя бы один - я останусь доволен и получу дополнительный опыт",- подытожил спортсмен.











Добавим, что ранее, в апреле этого года, Алексей Сидоренко в китайском Лючжоу выиграл один из слотов на чемпионат мира на "половинку" железной дистанции IRONMAN Chattanooga 2017 (США), которая пройдет 24 сентября .



Для справки: IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP Kailua-Kona, Hawaii (полное название чемпионата) - это мировое первенство по триатлону на полную "железную" дистанцию. На чемпионат можно попасть, только пройдя квалификацию. Необходимо занять призовое место в своей возрастной категории на определенных стартах, проводимых под эгидой Ironman. Полная "железная" дистанция представляет собой: 3,9 километра плавания, 180 километров велоэтапа и 42,195 километра бегового этапа.



Фото из личного архива спортсмена.