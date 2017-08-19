Казахстанский теннисист проиграл суд по делу о допинге

Он дважды пытался доказать свою невиновность.
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Арсан Арашов (справа) с Новаком Джоковичем. Фото vk.com
17-летний казахстанский теннисист Арсан Арашов проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне о его дисквалификации за допинг. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).
В июле 2016 года Арашов сдал положительный допинг-тест после матча на турнире в испанской Гандии, а в сентябре его отстранили от соревнований. В его пробе были найдены следы мельдония.
В апреле этого года ITF дисквалифицировала Арашова на двухлетний срок - до 29 сентября 2018 года. При этом ранее, в сентябре 2016 года, он запрашивал независимый суд у ITF, который в итоге не прислушался к его доводам.
"У меня были проблемы со здоровьем. Меня мучила слабость, поэтому я обратился к врачу, который выписал лекарства. Я полагаю, что мельдоний мог быть там, но я не знаю точно ... Я буду очень благодарен, если найдется возможность обойтись без дисквалификации. И с этого момента я буду очень осторожен при выборе лекарств для лечения", - написал Арашов в письме.
Затем Арашов обратился в CAS, но и там ему не удалось добиться сокращения срока дисквалификации. На суде он выдвинул другую версию того, как мельдоний мог попасть в его организм.
"Организаторы турнира были заинтересованы в победе своих игроков, поэтому разумно предположить, что напитки, предоставленные ими, могут содержать запрещенные вещества", - сказал Арашов.
Перед дисквалификацией Арашов занимал 1729-е место в рейтинге ATP, но был исключен из него. Профессиональную карьеру игрока он начал в 2015 году и успел провести 47 матчей в одиночном разряде (11 побед и 36 поражений), а также 50 игр в парном (20 побед и 33 поражения).
Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с января 2016 года. Именно этот препарат принимала российская теннисистка Мария Шарапова, которую ITF отстранила на два года. Экс-первая ракетка мира затем обжаловала решение в CAS и добилась сокращения дисквалификации до 15 месяцев. Возвращение Шараповой случилось 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.
В июле 2016 года Арашов сдал положительный допинг-тест после матча на турнире в испанской Гандии, а в сентябре его отстранили от соревнований. В его пробе были найдены следы мельдония.
В апреле этого года ITF дисквалифицировала Арашова на двухлетний срок - до 29 сентября 2018 года. При этом ранее, в сентябре 2016 года, он запрашивал независимый суд у ITF, который в итоге не прислушался к его доводам.
"У меня были проблемы со здоровьем. Меня мучила слабость, поэтому я обратился к врачу, который выписал лекарства. Я полагаю, что мельдоний мог быть там, но я не знаю точно ... Я буду очень благодарен, если найдется возможность обойтись без дисквалификации. И с этого момента я буду очень осторожен при выборе лекарств для лечения", - написал Арашов в письме.
Затем Арашов обратился в CAS, но и там ему не удалось добиться сокращения срока дисквалификации. На суде он выдвинул другую версию того, как мельдоний мог попасть в его организм.
"Организаторы турнира были заинтересованы в победе своих игроков, поэтому разумно предположить, что напитки, предоставленные ими, могут содержать запрещенные вещества", - сказал Арашов.
Перед дисквалификацией Арашов занимал 1729-е место в рейтинге ATP, но был исключен из него. Профессиональную карьеру игрока он начал в 2015 году и успел провести 47 матчей в одиночном разряде (11 побед и 36 поражений), а также 50 игр в парном (20 побед и 33 поражения).
Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с января 2016 года. Именно этот препарат принимала российская теннисистка Мария Шарапова, которую ITF отстранила на два года. Экс-первая ракетка мира затем обжаловала решение в CAS и добилась сокращения дисквалификации до 15 месяцев. Возвращение Шараповой случилось 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.