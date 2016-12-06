В Астане определились победители Кубка акима по таеквондо

Турнир сильнейших юных спортсменов страны станет ежегодным.

В столице прошел Кубок акима Астаны по таеквондо, который собрал сильнейших спортсменов Казахстана в своих возрастных категориях, передает корреспондент Vesti.kz.



Турнир, который проводился впервые, был организован совместными усилиями Казахстанской Федерации таеквондо (WTF), Корейского культурного центра, посольства Республики Корея в Казахстане, акимата города Астана и международного секретариата G-Global.



"Это прежде всего имиджевый проект для развития и укрепления бренда столицы, популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Отныне планируем проводить Кубок традиционно, на ежегодной основе. Здесь принимают участие и госучреждения, и частные спортивные секции, и школы таеквондо," - поделился планами президент столичной Федерации таеквондо, бронзовый призер Олимпиады-2008 Арман Чилманов.







Дебютный турнир собрал 500 спортсменов. Они соревновались в возрастных категориях "дети" (по три группы для мальчиков и девочек), "кадеты" и "юниоры", которые были еще поделены по весу. Для многих Кубок стал первым серьезным спортивным испытанием, ведь заявку на участие подавали таеквондисты с шести лет.



Первенство проходило параллельно на трех татами в течение двух соревновательных дней в стенах столичного спорткомбината "Даулет". По итогам общего наградного зачета с 24 золотыми медалями обладателями Кубка акима Астаны стала столичная команда. Второе место заняли спортсмены из Алматы, а на третьем месте разместились таеквондисты Атырау.







Названы победители турнира в индивидуальной номинации. В младших группах чемпионами состязаниями стали:



Дети 2009-2010 год рождения

Алибек Батырхан (до 18 килограммов);

Нурсултан Аким (до 22 килограммов);

Ертис Темірлан (до 26 килограммов);

Альжан Нурдаулет (до 30 килограммов);

Акби Инкар (до 18 килограммов);

Айдана Жанат (до 22 килограммов).



Дети 2007-2008 год рождения

Максим Пак (до 22 килограммов);

Алибек Нұрғазы (до 24 килограммов);

Дильяс Айсаев (до 26 килограммов);

Ибрагим Зариев (до 28 килограммов);

Абыл Кенжебек (до 30 килограммов);

Данияр Жумашев (до 32 килограммов);

Баглан Аманбай (до 34 килограммов);

Нурасыл Шакман (до 37 килограммов);

Адилхан Калымбетов (до 41 килограмма);

Бекарыс Нургазы (свыше 45 килограммов);

Балауса Аралат (до 22 килограммов);

Таңсұлу Шералы (до 30 килограммов).







Дети 2005-2006 год рождения

Эльдар Джолдаспаев (до 22 килограммов);

Артур Серик (до 27 килограммов);

Мухамедали Егембердиев (до 30 килограммов);

Айбек Мейрамбеков (до 33 килограммов);

Адил Тлеугабыл (до 36 килограммов);

Диар Кадеев (до 40 килограммов);

Арлан Мирсейит (до 44 килограммов);

Бейбарс Коблан (до 52 килограммов);

Аида Кайыргали (до 24 килограммов);

Жанель Амангельдиева (до 27 килограммов);

Арай Байболда (до 30 килограммов);

Арайлым Аскарова (до 33 килограммов);

Кударова Мариам (до 36 килограммов);

Аделя Курманова (до 40 килограммов);

Дамира Саркенова (до 44 килограммов).



Полный список победителей можно посмотреть на специальном сайте.







































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