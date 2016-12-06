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Барыс Трактор 19:30
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
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Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Динамо-Казань-2
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

В Астане определились победители Кубка акима по таеквондо

Турнир сильнейших юных спортсменов страны станет ежегодным.

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Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©

В столице прошел Кубок акима Астаны по таеквондо, который собрал сильнейших спортсменов Казахстана в своих возрастных категориях, передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир, который проводился впервые, был организован совместными усилиями Казахстанской Федерации таеквондо (WTF), Корейского культурного центра, посольства Республики Корея в Казахстане, акимата города Астана и международного секретариата G-Global.

"Это прежде всего имиджевый проект для развития и укрепления бренда столицы, популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Отныне планируем проводить Кубок традиционно, на ежегодной основе. Здесь принимают участие и госучреждения, и частные спортивные секции, и школы таеквондо," - поделился планами президент столичной Федерации таеквондо, бронзовый призер Олимпиады-2008 Арман Чилманов.



Дебютный турнир собрал 500 спортсменов. Они соревновались в возрастных категориях "дети" (по три группы для мальчиков и девочек), "кадеты" и "юниоры", которые были еще поделены по весу. Для многих Кубок стал первым серьезным спортивным испытанием, ведь заявку на участие подавали таеквондисты с шести лет.

Первенство проходило параллельно на трех татами в течение двух соревновательных дней в стенах столичного спорткомбината "Даулет". По итогам общего наградного зачета с 24 золотыми медалями обладателями Кубка акима Астаны стала столичная команда. Второе место заняли спортсмены из Алматы, а на третьем месте разместились таеквондисты Атырау.



Названы победители турнира в индивидуальной номинации. В младших группах чемпионами состязаниями стали:

Дети 2009-2010 год рождения
Алибек Батырхан (до 18 килограммов);
Нурсултан Аким (до 22 килограммов);
Ертис Темірлан (до 26 килограммов);
Альжан Нурдаулет (до 30 килограммов);
Акби Инкар (до 18 килограммов);
Айдана Жанат (до 22 килограммов).

Дети 2007-2008 год рождения
Максим Пак (до 22 килограммов);
Алибек Нұрғазы (до 24 килограммов);
Дильяс Айсаев (до 26 килограммов);
Ибрагим Зариев (до 28 килограммов);
Абыл Кенжебек (до 30 килограммов);
Данияр Жумашев (до 32 килограммов);
Баглан Аманбай (до 34 килограммов);
Нурасыл Шакман (до 37 килограммов);
Адилхан Калымбетов (до 41 килограмма);
Бекарыс Нургазы (свыше 45 килограммов);
Балауса Аралат (до 22 килограммов);
Таңсұлу Шералы (до 30 килограммов).



Дети 2005-2006 год рождения
Эльдар Джолдаспаев (до 22 килограммов);
Артур Серик (до 27 килограммов);
Мухамедали Егембердиев (до 30 килограммов);
Айбек Мейрамбеков (до 33 килограммов);
Адил Тлеугабыл (до 36 килограммов);
Диар Кадеев (до 40 килограммов);
Арлан Мирсейит (до 44 килограммов);
Бейбарс Коблан (до 52 килограммов);
Аида Кайыргали (до 24 килограммов);
Жанель Амангельдиева (до 27 килограммов);
Арай Байболда (до 30 килограммов);
Арайлым Аскарова (до 33 килограммов);
Кударова Мариам (до 36 килограммов);
Аделя Курманова (до 40 килограммов);
Дамира Саркенова (до 44 килограммов).

Полный список победителей можно посмотреть на специальном сайте.



















Фото Vesti.kz©

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