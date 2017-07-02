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Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
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Зенит Аустрия В 22:00
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Спартак М Целе 21:30
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Не хочу давать ложных обещаний о медали. В нашем виде все решает одно движение - Баландин

Олимпийский чемпион рассказал о жизни и карьере после своей главной победы.

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Фото Данияра Майлыбаева©
Фото Данияра Майлыбаева©
Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин вернулся с международного старта в Софии, где завоевал два "золота" и "бронзу". В Алматы именитый пловец проведет финальную часть подготовки к чемпионату мира-2017.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Баландин сравнил ЧМ с Олимпиадой, рассказал о причинах неудачных выступлений в спринте и о том, почему не прогнозирует результаты.

- Дмитрий, наверняка было сложно возвращаться в привычный спортивный ритм после Олимпиады. Тут и участие во всевозможных медийных событиях, и повышенное внимание. Насколько трудно было вновь адаптироваться к "боевому" ритму жизни?

- Безусловно, после приезда с Олимпиады было повышенное внимание. И полноценно вернуться к тренировкам я смог только в феврале. Самым емким был период до Нового года. Мне посчастливилось посетить много интересных событий. Это был интересный опыт, но жизнь ведь идет дальше.

Спорт звал, и как раз с февраля я уже полноценно начал подготовку к чемпионату мира. Cейчас, как сказал тренер и как показало мое недавнее выступление в Софии, мой уровень подготовки не уступает тому, который был за месяц до Олимпиады. Практически столько же по времени осталось и до ЧМ. Кроме того, появились какие-то технические улучшения именно в плане плавания.

- Финальный отрезок подготовки пройдет в Алматы. Главная задача - это "подводка" непосредственно к старту?

- Да. Сейчас уже началось снижение интенсивности нагрузок. В Болгарии, где я выступил, мы как раз находились в фазе наивысших нагрузок, поэтому какого-то крутого результата от нас никто не ждал. Да и не планировались таковые, если честно. Сейчас, как я говорил, все идет на снижение. Будем работать над какими-то техническими элементами, силовыми. Как говорится, предстоит работа "напильником" (смеется).



- Вы дружите с россиянином Артемом Чупковым, который в финальльном заплыве в Рио Вам проиграл. Не писал он Вам о жажде реванша?

- (Смеется) Я, если честно говорить, с ним давно не общался. И каких-то подобных "угроз" от него не поступало. В последний раз мы общались в январе. Я должен был в Питер к ним прилететь на соревнования. Только вот поездка не сложилась, и с того момента не связывался с Артемом. 

- Если сравнивать чемпионат мира и Олимпиаду, ощущения ответственности одинаковые? Или олимпийский антураж добавляет больше нервозности? 

- Думаю, да. Все-таки Олимпиада - главный старт четырехлетия. На Игры сильнее настраиваешься, заранее. Плюс ко всему сильнее ощущается груз ответственности, так сказать - сильнее давит. Да и эмоции ярче и накал колоссальный. Мне Олимпиада, Азиатские игры, Универсиада нравятся больше, чем мировое первенство. Имею в виду атмосферу соревнований. Много видов спорта, много спортсменов - присутствует эффект праздника. В свою очередь чемпионат мира - он более закрытого, узкого плана старт. Но уровнем не ниже, конечно, и не менее ответственный.



- Вы стали олимпийским чемпионом на дистанции 200 метров брассом. Отразилось ли это на специфике тренировочной программы? Имею в виду полную отдачу себя "золотой" для Вас дистанции.

- Я никогда не работал конкретно на 200 метров. Всегда подготовка включала в себя тренировки и на 50 метров, и на 100. Просто есть один такой момент. У меня с детства именно "двухсотка" получалась лучше всего. И в тему вашего вопроса, триумф на Олимпиаде не повлиял на характер тренировок, определение 200 метров основным видом. Мы также продолжаем работать и на остальные виды. Другое дело, что на коротких дистанциях большую роль играет физическое состояние. Я просто не самый большой пловец (смеется). Если сравнивать с остальными спринтерами. Поэтому я в спринте немного уступаю и лучше выгляжу на 200 метров. 



- То есть, если бы Вы набрали больше мышечную массу, то смогли бы конкурировать и на коротких дистанциях?

- (Смеется) Ну практически да. При этом не забывайте об особенностях технической подготовки. Все плавают и готовятся по-разному. Наряду с этим каждый вид плавания также требует индивидуального подхода, индивидуальной тренировочной программы. 

- Вас можно назвать иконой казахстанского плавания. Не мешает повышенное внимание и ожидания соотечественников медали от Вас на каждом крупном старте?

- Мне, если откровенно, мешает. Наверное, любому бы человеку мешало давление, когда постоянно слышишь: "Давай! Давай! Давай! Давай!". Поэтому я никогда никому ничего не обещаю в этом плане, в плане результатов на соревнованиях. И на вопрос о том, будет ли у меня медаль, например, на чемпионате мира, всегда говорю, что я буду стараться, буду работать и отдавать всего себя, а дальше уже посмотрим. Конкретно спрогнозировать результат - это нереально. Особенно в таких видах, где решает иногда просто одно движение. Не хотелось бы давать ложных обещаний.



- Вы, как спортсмен, наверняка умеете определять уровень своих нынешних кондиций. Старт в Софии Вам помог в этом? Определили для себя, на что готовы конкретно сейчас? Не прогноз результата, а конкретно внутреннее состояние. Например, в сравнении с периодом перед Олимпийскими играми.

- Так сразу мне тяжело вспомнить. Такие старты, как в Болгарии, не запоминаются, так как входят в подготовительную программу. И больше напоминают ударную тренировку. Поэтому сфокусироваться на своем состоянии не удается. Крупные старты - да. Там иной подход, иные ощущения. Но и то, со временем начинаешь забывать. Так что мне трудно сейчас сравнить свое внутреннее состояние и ощущение своей нынешней готовности и, например, то же самое прошлогодней давности. Но могу сказать, что мне сейчас намного легче.

Финальную часть подготовки к ЧМ мы проводим дома, в Алматы. Голова уже отдыхает от сторонних моментов, которые преследует во время выездных сборов. К тому же, дополнительно влияет факт того, что долгое время не видишь родных, друзей и близких людей. Поэтому я больше психологически расслаблен сейчас. 

- А вот золотая олимпийская медаль повлияла на условия подготовки? Может, финансирование увеличилось.

- Даже и не знаю. Мы, честно говоря, имели хорошие условия и раньше. перед Рио прошли прекрасную подготовку. И сейчас хорошо готовимся. Единственное, команда у нас выросла, что не может не радовать. Если раньше мы ездили на крупные старты только я и Руденко (Екатерина Руденко - участница трех Олимпиад - прим.Vesti.kz), то сейчас к нам присоединились двое молодых ребят. Плюс вместе с нами начала готовиться молодежная сборная. Только у них вот юношеский ЧМ будет в конце августа. Но команда растет, есть перспективы роста. 



- Парни подтянулись на фоне Вашего успеха? Типа показали, что и мы можем брать медали в плавании.

- Скорее ребята сами захотели сделать прорыв. Ну и да, возможно, что моя медаль стала своеобразным стимулом и мотивацией. Может, был какой-то импульс. Но смотрите, они и раньше неплохо плавали. Просто сейчас набрали отличные кондиции, опыт. Опять же, поверили в себя. В любом случае, ситуация в казахстанском плавании улучшается. 

- Судя по Вашему общению, нет смысла спрашивать о внутренней готовности к старту.

- (Смеется) Это точно. Я очень хорошо настроен. Поэтому осталось выложиться по своему максимуму.

Напомним, Баландин завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Рио (2016 год). Он стал лучшим в финале на 200 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Венгрии с 14 по 30 июля. Соревнования в плавании начнутся 23 июля. 



Фото с сайтов Rus.delfi.ee (1), Данияра Майлыбаева© (2, 3), Liter.kz (4), Wsj.com (5) и Р-Спорт (6)
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