Где можно купить билеты на чемпионат мира-2018 по футболу в России?

Мировое первенство стартует 14 июня.

Букмекерская компания Tennisi.kz запустила онлайн-сервис по продаже билетов на спортивные события по всему миру. Проект начал работу по адресу - Tennisi.tickets-partners.com.



Уже сейчас казахстанцы могут приобрести на Tennisi.tickets-partners.com билеты на абсолютно все 64 матча футбольного чемпионата мира-2018 в России, включая и финал, который состоится 15 июля. Стартует же мировое первенство 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Стоит отметить, что открытие и финал пройдут на стадионе "Лужники" в Москве. Всего же матчи российского мундиаля пройдут на 12-ти стадионах в 11 городах.



Добавим, что на Tennisi.tickets-partners.com доступны билеты на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира, а также на игры чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, Голландии, Португалии и Турции.







Не забыли и о любителях других видов спорта. Фанаты тенниса могут приобрести билеты на Кубок Дэвиса, Australian Open, "Ролан Гаррос" и на турниры серии ATP "Мастерс 1000". Любителей скорости заинтересует поездка на этапы "Формулы-1" и Moto GP. Также доступны билеты на соревнования по баскетболу, регби и на турниры UFC - самого зрелищного промоушена в мире смешанных единоборств.







Отдельно стоит упоминать и о разделе "События в США", тем более - местные спортивные лиги известны тем, что билеты на них непосредственно на стадионе достать крайне сложно. Облегчить задачу может Tennisi.tickets-partners.com, где уже сейчас доступны билеты на матчи НБА, НХЛ и главной лиги по американскому футболу - НФЛ.



Удобством сайта является раздел "Топ-города", где можно увидеть список матчей и мероприятий в том или ином месте. На странице вы можете выбрать интервал дат, а сервис покажет все события, доступные на это время.







На Tennisi.tickets-partners.com есть билеты не только на спортивные события, но и на концерты и музыкальные фестивали во многих городах мира - они вынесены в специальный раздел "Музыка и шоу". Прямо сейчас можно приобрести и запланировать посещение концерта Jay-Z, Леди Гаги, Gorillaz, Элтона Джона, Селин Дион и других исполнителей.







Оплатить покупку билетов на Tennisi.tickets-partners.com можно картами всех типов и в удобной для вас валюте. Безопасность онлайн-платежей гарантируется международным стандартом защиты информации в индустрии платежных карт - PCI.



Приобретенные билеты вы получите удобным для вас способом и в любом уголке мира. За доставку отвечают надежные курьерские службы.







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