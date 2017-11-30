Родившийся без ног казахстанский школьник подарил символику ФК "Астана" Нику Вуйчичу

Встреча мальчика с известным оратором и писателем состоялась в Алматы.
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Родившийся без ног школьник из Астаны встретился с Ником Вуйчичем и подарил ему символику столичного футбольного клуба.
Как сообщается на сайте ФК "Астана", встреча Али Турганбекова с известным оратором и писателем состоялась в Алматы.
"Для нас это вторая встреча с Ником, первая прошла несколько лет назад в Москве. Когда мы узнали, что Вуйчич прилетает в Казахстан на форум, естественно у Али появилось огромное желание пообщаться с ним вновь. Ник действительно излучает оптимизм и веру в себя, и встреча с таким человеком будет не лишней для любого. Али на встрече подарил Нику шарф своего любимого клуба "Астана", на матчи которого мы вместе с сыном ходим", - рассказал отец мальчика Азамат Турганбеков.
"Я хочу обратиться к игрокам "Астаны", выиграйте у чехов, я уверен, это вам по силам. Эта победа сделает Алишку самым счастливым человеком!" - добавил он.
Фото с сайта ФК "Астана"