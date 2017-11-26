Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?

Лучшие будут названы 18 декабря.
Сегодня 18:18
|Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
|Босния и Герцеговина
|Уэльс
|0:1
|Англия
|Казахстан
|5:0
|Футбол. Чемпионат России 2017/18
|Спартак М
|Зенит
|3:1
|Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
|Уотфорд
|Манчестер Юнайтед
|2:4
|Манчестер Сити
|Саутгемптон
|2:1
|Сток Сити
|Ливерпуль
|0:3
|Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
|Эспаньол
|Хетафе
|1:0
|Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
|Аталанта
|Беневенто
|1:0
|Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
|Яблонец
|Славия П
|1:1
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|СКА
|Барыс
|9:1
|Динамо М
|Авангард
|2:1
|Слован
|Куньлунь Ред Стар
|2:1 ОТ
|Автомобилист
|Спартак
|4:2
|Лада
|Торпедо НН
|0:2
|Йокерит
|Сибирь
|2:1
|Слован
|Адмирал
|1:0
|Локомотив
|Барыс
|5:0
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|0:1
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|Горняк Уч
|4:2
|Сарыарка
|Южный Урал
|3:2 Б
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|Номад
|1:2
|Бейбарыс
|Алтай-Торпедо
|5:1
|Кулагер
|Номад
|2:3
|Алматы
|Темиртау
|4:2
|Бейбарыс
|Алтай-Торпедо
|4:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
|Гринчишина
|Бхатья
|0:2
|Хабибулина, Палкина
|Бисвас, Гринчишина
|2:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
|Дмитриченко, Спосетти
|Ле Биан, Экани
|1:0 ТП
|Иванов, Катич
|Оливейра, Идальго
|0:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
|Чернышова
|Куламбаева
|2:0
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
|Шахтер
|СДЮШОР № 7
|Жетысу
|Аят
|1:0
|Кайрат
|Актобе
|5:2
|Шахтер
|СДЮШОР № 7
|Жетысу
|Аят
|4:3
|Биатлон. Кубок мира 2017/18
|Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины)
|22:15
|Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
|Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
|Каспий
|Иртыш
|72:47
|Алматинский Легион
|Капшагай
|60:84
|Тобол
|Синегорье
|104:79
|Каспий
|Иртыш
|79:48
|Алматинский Легион
|Капшагай
|62:78
|Тобол
|Синегорье
|99:76
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Рысбек
|Джексон
|Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
|Манчестер Сити
|Саутгемптон
|2:1
|Сток Сити
|Ливерпуль
|0:3
|Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
|Верея
|Лудогорец
|1:1
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Металлург Мг
|Спартак
|0:0
|Динамо М
|Сибирь
|22:30
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
|Арлан
|Иртыш
|2:1
|Алматы
|Темиртау
|0:1
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
|Жетысу
|Аят
|4:3
|Кайрат
|Актобе
|0:0
|Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
|Каспий
|Иртыш
|79:48
|Алматинский Легион
|Капшагай
|62:78
|Тобол
|Синегорье
|99:76
|Биатлон. Кубок мира 2017/18
|Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция)
|22:15
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
|Маяк
|Акжайык
|2:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Металлург Мг
|Спартак
|0:0
|Динамо М
|Сибирь
|22:30
|Витязь
|Куньлунь Ред Стар
|22:30
|Салават Юлаев
|Динамо Мн
|17:30
|Йокерит
|СКА
|21:00
|Амур
|Куньлунь Ред Стар
|13:00
|Барыс
|Металлург Мг
|17:00
|Югра
|Трактор
|17:30
|Спартак
|Торпедо НН
|20:00
|Барыс
|Трактор
|19:30
|Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|Спутник НТ
|18:30
|Сарыарка
|Челмет
|19:00
|Торпедо УК
|Челмет
|17:00
|Сарыарка
|Спутник НТ
|17:00
|Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алматы
|Темиртау
|0:1
|Арлан
|Иртыш
|2:1
|Арлан
|Иртыш
|17:00
|Горняк
|Номад
|17:00
|Горняк
|Номад
|17:00
|Астана
|Иртыш
|Астана
|Иртыш
|Алтай-Торпедо
|Номад
|Горняк
|Бейбарыс
|Кулагер
|Темиртау
|Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
|Южный Урал - Металлург (мол)
|Мунайши (мол) Пв
|18:00
|Южный Урал - Металлург (мол)
|Мунайши (мол) Пв
|18:00
|Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
|Маяк
|Акжайык
|2:0
|Маяк
|Акжайык
|19:00
|СКА-Свердловск
|Акжайык
|СКА-Свердловск
|Акжайык
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
|Кайрат
|Актобе
|20:00
|Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
|Россия
|Казахстан
|18:30
|Иран
|Азербайджан
|20:30
|Азербайджан
|Россия
|18:30
|Иран
|Казахстан
|20:30
|Азербайджан
|Казахстан
|11:30
|Иран
|Россия
|13:30
|Биатлон. Кубок мира 2017/18
|Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция)
|22:15
|Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины)
|22:45
|Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция)
|19:45
|Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины)
|18:15
|Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция)
|20:15
|Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
|Челси
|Ньюкасл
|18:30
|Брайтон
|Ливерпуль
|21:00
|Арсенал
|Манчестер Юнайтед
|23:30
|Борнмут
|Саутгемптон
|19:30
|Манчестер Сити
|Вест Хэм Юнайтед
|22:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
|Барселона
|Сельта
|18:00
|Атлетико М
|Реал Сосьедад
|21:15
|Севилья
|Депортиво
|23:30
|Атлетик
|Реал М
|01:45
|Леганес
|Вильярреал
|17:00
|Хетафе
|Валенсия
|21:15
|Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
|Рома
|СПАЛ
|23:30
|Наполи
|Ювентус
|01:45
|Торино
|Аталанта
|01:45
|Беневенто
|Милан
|17:30
|Интер
|Кьево
|20:00
|Сампдория
|Лацио
|01:45
|Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
|Фрайбург
|Гамбург
|01:30
|Вольфсбург
|Боруссия М
|23:00
|Футбол. Лига чемпионов 2017/18
|Манчестер Юнайтед
|ЦСКА М
|01:45
|Олимпиакос
|Ювентус
|01:45
|Барселона
|Спортинг Л
|01:45
|Селтик
|Андерлехт
|01:45
|Бавария
|ПСЖ
|01:45
|Челси
|Атлетико М
|01:45
|Рома
|Карабах
|01:45
|Бенфика
|Базель
|01:45
|РБ Лейпциг
|Бешикташ
|01:45
|Ливерпуль
|Спартак М
|01:45
|Марибор
|Севилья
|01:45
|Фейеноорд
|Наполи
|01:45
|Шахтер Д
|Манчестер Сити
|01:45
|Тоттенхэм
|АПОЕЛ
|01:45
|Реал М
|Боруссия Д
|01:45
|Порту
|ФК Монако
|01:45
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
|Бохум
|Унион
|18:30
|Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
|Верея
|Лудогорец
|1:1
|Локомотив Пл
|Верея
|21:30
|Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
|Маккаби Т-А
|Ашдод
|20:00
|Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
|Славия П
|Баник Ос
|00:30
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
|Виктория Жижков
|Астана
|18:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
|УНИКС
|Химки
|16:00
|Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
|Синегорье
|Тобол
|12:00
|Иртыш
|Каспий
|12:00
|Капшагай
|Алматинский Легион
|17:00
|Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
|Астана Тайгерс
|Астана Тайгерс-2 (фарм)
|15:00
|Синегорье
|Иртыш
|17:00
|Астана Тайгерс-2 (фарм)
|Синегорье
|15:00
|Иртыш
|Астана Тайгерс
|17:00
|Астана Тайгерс
|Синегорье
|15:00
|Иртыш
|Астана Тайгерс-2 (фарм)
|17:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2017
|Дычко
|Эллис
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия)
|16:00
|Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины)
|16:00
|Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины)
|15:00
|Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия)
|17:00
Лучшие будут названы 18 декабря.