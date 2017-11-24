Футболист "Актобе" сыграл свадьбу в Алматы

На его счету больше ста матчей в премьер-лиге.
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Фото Instagram.com
Полузащитник "Актобе" Рахимжан Розыбакиев сыграл свадьбу, передает корреспондент Vesti.kz.
Бракосочетание игрока прошло в родном для него Алматы. Его избранницей стала Диана Ибрагимова, которая взяла фамилию супруга. На свадьбу были приглашены коллеги Розыбакиева.
В прошедшем сезоне Розыбакиев провел четыре матча в казахстанской премьер-лиге за "Актобе". 28 июня в игре против "Шахтера" он неожиданно упал на газон, после чего врачи несколько минут оказывали ему помощь. После этой игры хавбек не выходил на поле, но попадал в число запасных.
26-летний Розыбакиев является воспитанником "Кайрата". В родном клубе он начинал карьеру в 2010 году, но после двух сезонов перешел в "Окжетпес". Далее хавбек играл за "Кайсар", "Тобол" и "Акжайык". Всего в премьер-лиге Розыбакиев провел 105 матчей, в которых забил два гола. В свое время он также вызывался в молодежную сборную Казахстана.
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Бракосочетание игрока прошло в родном для него Алматы. Его избранницей стала Диана Ибрагимова, которая взяла фамилию супруга. На свадьбу были приглашены коллеги Розыбакиева.
В прошедшем сезоне Розыбакиев провел четыре матча в казахстанской премьер-лиге за "Актобе". 28 июня в игре против "Шахтера" он неожиданно упал на газон, после чего врачи несколько минут оказывали ему помощь. После этой игры хавбек не выходил на поле, но попадал в число запасных.
26-летний Розыбакиев является воспитанником "Кайрата". В родном клубе он начинал карьеру в 2010 году, но после двух сезонов перешел в "Окжетпес". Далее хавбек играл за "Кайсар", "Тобол" и "Акжайык". Всего в премьер-лиге Розыбакиев провел 105 матчей, в которых забил два гола. В свое время он также вызывался в молодежную сборную Казахстана.
Отметим, что на прошлой неделе свадьбы сыграли резервный голкипер "Кайрата" Владимир Грошев и полузащитник "Тобола" Григорий Сартаков.
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