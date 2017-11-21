Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о беременности

Сербская теннисистка замужем за немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером.
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Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер. Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович и ее муж немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер ждут пополнения в семействе. Об этом сообщила в своем Instagram сама сербская теннисистка.
"Небольшое пополнение в нашей семьей. Невозможно быть счастливее!!!", – написала Иванович в подписи к фотографии, на которой к двум взрослым парам кроссовок приставлены детские.
Иванович и Швайнштайгер встречались с 2014 года, а в 2016 году они поженились.
Ана Иванович, объявившая в декабре 2016 года о завершении карьеры, завоевала 15 титулов на турнирах WTA, в том числе побеждала на "Ролан Гаррос". Швайнштайгер является восьмикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2012/13. В составе сборной Германии хавбек побеждал на чемпионате мира и дважды становился бронзовым призером, а также завоевывал "серебро" и "бронзу" на чемпионатах Европы.
"Небольшое пополнение в нашей семьей. Невозможно быть счастливее!!!", – написала Иванович в подписи к фотографии, на которой к двум взрослым парам кроссовок приставлены детские.
Иванович и Швайнштайгер встречались с 2014 года, а в 2016 году они поженились.
Ана Иванович, объявившая в декабре 2016 года о завершении карьеры, завоевала 15 титулов на турнирах WTA, в том числе побеждала на "Ролан Гаррос". Швайнштайгер является восьмикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2012/13. В составе сборной Германии хавбек побеждал на чемпионате мира и дважды становился бронзовым призером, а также завоевывал "серебро" и "бронзу" на чемпионатах Европы.