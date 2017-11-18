"Канело" потратил на шампанское 7 тысяч долларов и тусовался в клубе до утра - СМИ

Мексиканец в сентябре провел бой с Головкиным и вернется на ринг в мае.
18 ноября 16:02
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Сауль Альварес. Фото с сайта kadri.mx
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) съездил в Мехико на рекламное мероприятие и весело провел время в столице, сообщает таблоид Kadri.mx.
Вместе с Альваресом из родной Гвадалахары приехали его телохранители. Побывав на мероприятии, боксер отправился в один из местных клубов в районе Поланко, где живут богатые и знаменитые мексиканцы. В заведение он приехал вместе с несколькими девушками, но вышел через полчаса.
Затем Альварес отправился в другой клуб. Как отмечает Kadri.mx, на этот раз заведение оправдало все его ожидания, так как вышел он оттуда в семь утра. Официант, обслуживавший его компанию, сообщил, что Альварес закрыл счет за шампанское на 135 тысяч песо (около 7139 долларов США). В это время его телохранители оберегали его от фотосъемки и внимания посторонних.
Последний бой Альварес провел 16 сентября, когда в Лас-Вегасе встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО). По итогам 12 раундов в поединке была зафиксирована ничья. Это позволило Головкину защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.
Возвращение Альвареса на ринг состоится 5 мая, в день Синко де Майо - одного из главных мексиканских праздников. Есть вероятность, что его соперником вновь станет Головкин.
Вместе с Альваресом из родной Гвадалахары приехали его телохранители. Побывав на мероприятии, боксер отправился в один из местных клубов в районе Поланко, где живут богатые и знаменитые мексиканцы. В заведение он приехал вместе с несколькими девушками, но вышел через полчаса.
Затем Альварес отправился в другой клуб. Как отмечает Kadri.mx, на этот раз заведение оправдало все его ожидания, так как вышел он оттуда в семь утра. Официант, обслуживавший его компанию, сообщил, что Альварес закрыл счет за шампанское на 135 тысяч песо (около 7139 долларов США). В это время его телохранители оберегали его от фотосъемки и внимания посторонних.
Последний бой Альварес провел 16 сентября, когда в Лас-Вегасе встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО). По итогам 12 раундов в поединке была зафиксирована ничья. Это позволило Головкину защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.
Возвращение Альвареса на ринг состоится 5 мая, в день Синко де Майо - одного из главных мексиканских праздников. Есть вероятность, что его соперником вновь станет Головкин.