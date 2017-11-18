"У меня точно была звездная карьера". История призрака "железного" города Келли Павлика

Первый выпуск новой рубрики Vesti.kz.

Vesti.kz запускают новую рубрику "Настоящее прошлое", за основу которой будут взяты запоминающиеся эпизоды мирового спорта. Даты, события, fair play, биографии, хроника побед - все, что уже давно стало достоянием истории, но для кого-то осталось незаметным.



Первым героем серии выпусков выбран американский боксер-профессионал Келли Павлик, биография которого - яркое пособие для амбициозных спортсменов, где отчетливо видно, "что такое хорошо, а что такое плохо".



Насколько тяжело взобраться на вершину в спорте и как быстро можно достигнуть дна во время пика карьеры? Ответы на эти вопросы точно знает Келли Павлик. Простой во всех смыслах американец ежедневно корит себя за ошибки, которые едва ли не лишили всех ценностей, заработанных честным трудом. Да, Павлику удалось сохранить семью. Но чемпионом мира ему уже не стать, хотя ему сейчас 35 лет.



"У меня точно была звездная карьера". Келли Павлик©







Келли долгое время олицетворял лучшую сторону городка Янгстаун (штат Огайо), который во время детства и становления боксера уже сквозил криминалом и бедностью. Только вот он вобрал в себя и худшую сторону своего места рождения.



Янгстаун в 20-м веке являл собой крупный металлургический центр. "Железный" город процветал до 1977 года, пока одна из крупнейших компаний не объявила о закрытии сталелитейного завода. Следом наступил тотальный упадок жизни в этом регионе из-за возросшего уровня безработицы. Янгстаун накрыли волны депрессий, криминала, самоубийств.



Но у города был в свое время Келли. Такой же "топорный", простой, невзрачный, но желающий лучшей жизни. Он давал надежду на будущее многим землякам и, может быть, разукрашивал практические черные будни Янгстауна.







Выходец рабочего класса, трудяга и добродушный человек - Павлик, пришедший в бокс в девять лет, не отворачивался ни от одной возможности боксировать. Любой андеркард, любой вечер бокса - шаг за шагом он прокладывал себе путь к чемпионству. Причем действовал он достаточно старомодно. Келли в ринге просто сражался. Бесхитростный, но с большим умом, сочетающимся с огромной силой. Такие качества позволяли ему буквально выбивать своих соперников.



Главный успех пришел к нему спустя больше 20 боев на профи-ринге в виде победы над Джермейном Тэйлором. Тем самым, который владел на тот момент титулами WBC, WBO, а также званием линейного чемпиона в среднем весе. И Павлик все это отобрал в седьмом раунде. Причем сам претендент едва ли не был избит Тэйлором. Судьбу того вечера, помимо самого Павлика, решил рефери поединка, принявший решение не останавливать бой во втором раунде (когда Келли с трудом выстоял во время атаки соперника).







Тогда он уже был героем для угасающего города. В Атлантик-Сити (США) поболеть за кумира отправилась большая часть Янгстауна: 29 сентября 2007 года Павлик стал для работяг настоящим мостом из бесперспективности в светлое будущее.



"Ему следует убираться оттуда"



Реальная жизнь в родном городке оставила неизгладимый след на его личности. И трудно сказать, по какой причине Павлик начал злоупотреблять алкоголем - то ли от осознания обреченности жизни земляков, то ли от того, что он считался гордостью всего штата Огайо (в те дни к Келли относились как к королю). В любом случае он не справился.







Тем не менее почти всю свою карьеру он провел в Янгстауне. Он жил там и тренировался. Пил и веселился тоже там. Причем предпочитал те бары, возле которых могли без причины застрелить человека или просто так избить. В той части города процветал бандитизм, и убийства были в порядке вещей.



Но риски получить травму или погибнуть не пугали звезду мирового бокса, миллионера и одного из самых перспективных бойцов тех лет. Город, покрытый ржавчиной, его не пугал.







"Я достаточно простой человек. И меня радуют простые вещи. Я слишком занят, чтобы проникнуться этим вашим голливудским менталитетом", - так говорил Павлик в 2008 году.



Многие, кто входил в круг его общения, советовали "поскорее убраться" из Янгстауна. Только интересно, помог бы ему переезд не превратиться в алкоголика? Но шансы были. Тем более, что его победа над Тэйлором сопровождалась такими ярлыками от экспертов, как "центральный элемент американского бокса".







"Такой ученик бывает раз в жизни"



Однако Павлик не уехал. За исключением поездки в Калифорнию на время тренировочного лагеря. Параллельно с этим пагубная привычка превысила все возможные лимиты и рамки. Дошло до того, что боксер был вынужден пройти длительный курс реабилитации. Причем, по словам его знакомых, Павлик до этого уже начинал лечиться от алкоголизма, но не завершил начатое.



Черная полоса в жизни усилилась, благодаря нескольким серьезным травмам. Лечение одной из них привело к сильной аллергии на препараты. "Такую тяжелую реакцию мы видим впервые", - так говорили врачи. Кроме того, несколько раз он подвергся тяжелым инфекционным болезням.







"Добили" Павлика споры с промоутером, что привело к длительному застою. В общем, некогда короля ждал очень грустный финал. Джек Лев, тренер Павлика, говорил: "Такой ученик бывает только раз в жизни". Только вот последний шаг до статуса суперзвезды Келли сделать не смог.



Кстати, Павлик мог встретиться на ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным. Однако их поединок никак не мог состояться. Главная причина - их телевизионные контракты. На тот момент Келли был связан с Top Rank, и его команда желала показывать бой на HBO. Команда GGG не могла на такое пойти из-за сотрудничества с немецким телеканалом. Их бой мог получиться одним из самых зрелищных за последнее время из-за откровенной "рубки".



Говорят, что Павлик окончательно сломался после поражения от аргентинца Серхио Мартинеса. Но больше вероятно, что он так и не смог оправиться от другого проигрыша - американцу Бернарду Хопкинсу. Их поединок называют "огромной ошибкой" Top Rank, которые соблазнились большими деньгами и рискнули беспроигрышной карьерой Павлика. В итоге его падение ускорилось.







Попутно он потерял не только мотивацию в боксе, но также интерес к жизни в целом. Попытку реанимировать себя Павлик видел в переходе в категорию выше и в поединке с Андре Уордом (США). Бой сорвался, и Келли окончательно заявил о завершении выступлений. Кроме того, у него участились приступы и припадки.



"Если бы я не завершил карьеру, я был бы настоящим эгоистом по отношению к своим детям (у Павлика два ребенка - прим. Vesti.kz). Всякое ведь может случиться. И я сделал свой выбор", - спустя много лет сообщил Павлик.



После ухода из спорта он не перестал попадать на обложки газет и журналов. В основном поводы были негативные. То он не заплатил 25 долларов в такси, то устроил дебош на одном из концертов. Его арестовывали, вызывали в суд. Но все-таки он взялся за ум.







Увлекся основательно пауэр-лифтингом, ходит на тренировки. Гоняет по городку на квадроцикле. Стреляет в людей из пневматического ружья, выступает в качестве эксперта. Такой вот сейчас Келли Павлик.



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Его апокалипсис был цвета ржавчины "железного" города и вкуса острого похмелья. Для жителей Янгстауна он так и остался призраком (как его прозвали в ринге). Надежды, титулы, победы, фурор - все осталось в прошлом, в истории, где Павлик занимает особое место.







История Павлика - отличное пособие для будущих звезд бокса на тему того, как не надо поступать.



"Что я могу посоветовать начинающим боксерам? Трудиться. Все эти вечеринки, алкоголь, клубы и заведения - они пришли тогда, когда я добился высоких результатов. До этого момента я "пахал" в зале. У меня и в мысли не было где-то развлекаться. Я дрался везде, где только мог. Проводил огромное количество времени в зале. Успех пришел в итоге. Не бойтесь своей мечты. Ах, да. Еще совет. Найдите себе хорошего менеджера. Мне повезло в этом вопросе".







Фото с сайтов Zimbio.com (1), Al Bello (2), Top Rank (3), WFMJ.com (4), Alchetron (5), Allfight.ru (6), Taringa! (7)