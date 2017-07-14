В Алматы определились победители ежегодного "Летнего забега"

В соревновании приняли участие более 650 человек.
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Фото предоставлено пресс-службой "Алматы марафон"
В роще имени Баума в Алматы состоялся ежегодный "Летний забег" - самое главное беговое событие лета. Забег проходит регулярно с 2015 года и является этапом подготовки к благотворительному "Алматы марафону", традиционно проходящему в апреле.
Забег организовали команда "Алматы марафона" и научно-образовательный фонд имени Академика Шахмардана Есенова при содействии акимата города Алматы, а также Иле-Алатауского народного парка.
В соревновании приняли участие более 650 человек, 50 из которых - юные любители бега в возрасте от десяти до 14 лет. Победителями на детской дистанции (два километра) стали Переверзев Владислав и Цурикова Екатерина.
На дистанции 15 километров среди мужчин первыми финишировали Красилов Михаил (15-34 года), Абылханов Рауан (35-49), Пащенко Юрий (50+).
Лучшие результаты среди женщин показали Ишангулыева Мерджен (15-34), Кабидолданова Асем (35-49), Асанова Любовь (50+).
"Золото" в командной эстафете завоевала команда "Doable K". В забеге участвовало 30 команд.
"Мы проводим "Летний забег" уже в третий раз, и интерес со стороны людей к нему постоянно растет. В этом году на старт вышло на 100 участников больше, чем год назад. Сама роща не такая большая, поэтому мы и установили для этих соревнований лимит количества участников. Мы только что провели летний забег и уже началась подготовка к осеннему, который состоится в ноябре", - рассказала директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.
Все участники традиционно получили финишерскую медаль, а победителям вручили призовые медали, грамоты и памятные подарки от партнеров "Алматы марафона".
Международный благотворительный "Алматы марафон" является членом Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS) и является самым массовым спортивным мероприятием Центральной Азии. Впервые он прошел в 2012 году. Под эгидой "Алматы марафона" ежегодно проходит более 20 соревнований по различным видам спорта.
Забег организовали команда "Алматы марафона" и научно-образовательный фонд имени Академика Шахмардана Есенова при содействии акимата города Алматы, а также Иле-Алатауского народного парка.
В соревновании приняли участие более 650 человек, 50 из которых - юные любители бега в возрасте от десяти до 14 лет. Победителями на детской дистанции (два километра) стали Переверзев Владислав и Цурикова Екатерина.
На дистанции 15 километров среди мужчин первыми финишировали Красилов Михаил (15-34 года), Абылханов Рауан (35-49), Пащенко Юрий (50+).
Лучшие результаты среди женщин показали Ишангулыева Мерджен (15-34), Кабидолданова Асем (35-49), Асанова Любовь (50+).
"Золото" в командной эстафете завоевала команда "Doable K". В забеге участвовало 30 команд.
"Мы проводим "Летний забег" уже в третий раз, и интерес со стороны людей к нему постоянно растет. В этом году на старт вышло на 100 участников больше, чем год назад. Сама роща не такая большая, поэтому мы и установили для этих соревнований лимит количества участников. Мы только что провели летний забег и уже началась подготовка к осеннему, который состоится в ноябре", - рассказала директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.
Все участники традиционно получили финишерскую медаль, а победителям вручили призовые медали, грамоты и памятные подарки от партнеров "Алматы марафона".
Международный благотворительный "Алматы марафон" является членом Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS) и является самым массовым спортивным мероприятием Центральной Азии. Впервые он прошел в 2012 году. Под эгидой "Алматы марафона" ежегодно проходит более 20 соревнований по различным видам спорта.