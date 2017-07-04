Экс-игрок "Иртыша" и "Тараза" снялся в фильме Данилы Козловского

В КПЛ он отметился голом в стиле Ибрагимовича.
Бывший игрок "Иртыша" и "Тараза" Алан Гатагов принял участие в снимках фильма "Тренер", сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний полузащитник на данный момент не играет в составе профессионального клуба, но не бездействует: Гатагов принимает участие в съемках фильма "Тренер", режиссером и продюсером которого является популярный российский актер Данила Козловский. Он же исполняет и главную роль в этом фильме. Фильм все еще находится в производстве, Гатагову в нем отведена скромная роль футболиста из команды "Метеор". Помимо Алана, в "Тренере" играют известные российские артисты Владимир Ильин и Андрей Смоляков.
Алан Гатагов выступал в чемпионате Казахстана в 2015-м году, перейдя в "Иртыш" из "Анжи". В первом же туре он сумел отличиться красивым и эффектным ударом в стиле Златана Ибрагимовича. Но после этого хавбек более не забивал. В середине сезона он перебрался в "Тараз", но не стал там игроком основного состава. Из Казахстана Гатагов уехал в Эстонию, где защищал цвета "Левадии". В России он известен по своим выступлениям за московский "Локомотив" и молодежную сборную России.
Фото со страницы Гатагова в Instagram