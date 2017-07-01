Дом футболиста сборной Чили был ограблен во время финала Кубка конфедераций

Игрок не участвовал в турнире.
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Маурисио Пинилья. Фото 24 Horas
Нападающий итальянского "Дженоа" и сборной Чили Маурисио Пинилья стал жертвой домашней кражи в Сантьяго. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на 24Horas.
Инцидент случился во время финала Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии (0:1). Сам Пинилья смотрел игру в гостях у родственников, а в это время воры вынесли из его дома деньги, часы, ювелирные украшения и одежду.
Общая сумма ущерба Пинильи оценивается в почти миллиард чилийских песо, что составляет около 1,5 миллионов долларов. По факту кражи полиция начала расследование и уже изучает записи с камер наблюдения в доме.
"Экономические потери не так важны для нас. Самое главное, что я с женой и детьми в этот момент не были дома", - прокомментировал инцидент Пинилья.
33-летний Пинилья в составе сборной Чили выигрывал два последних Кубка Америки и выступал на чемпионате мира-2014. Футболист не попал в заявку команды на Кубок конфедераций, поэтому находился на родине в отпуске.
Инцидент случился во время финала Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии (0:1). Сам Пинилья смотрел игру в гостях у родственников, а в это время воры вынесли из его дома деньги, часы, ювелирные украшения и одежду.
Общая сумма ущерба Пинильи оценивается в почти миллиард чилийских песо, что составляет около 1,5 миллионов долларов. По факту кражи полиция начала расследование и уже изучает записи с камер наблюдения в доме.
"Экономические потери не так важны для нас. Самое главное, что я с женой и детьми в этот момент не были дома", - прокомментировал инцидент Пинилья.
33-летний Пинилья в составе сборной Чили выигрывал два последних Кубка Америки и выступал на чемпионате мира-2014. Футболист не попал в заявку команды на Кубок конфедераций, поэтому находился на родине в отпуске.