Бывшая девушка Улана Конысбаева стала моделью Dolce & Gabbana

Пара рассталась в прошлом году.
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Фото: © instagram.com/bota_070
Бывшая девушка футболиста сборной Казахстана Улана Конысбаева - Бота Балабекова - стала моделью всемирно известного итальянского дома моды Dolce & Gabbana, передает Tengrinews.kz.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил один из основателей бренда Стефано Габбана. Модельер выложил фотографию девушки, сопроводив его хэштегом #DGGirl.
Ботагоз Балабекова занимается модельным бизнесом с детства. Сейчас она не просто красивая девушка, но и успешная модель с многотысячной аудиторией в социальных сетях. На ее аккаунт в Instagram подписаны свыше 300 тысяч фолловеров.
Бота родилась в Жезказгане, а в данное время проживает в Астане. Несколько лет девушка встречалась с футболистом сборной Казахстана Уланом Конысбаевым. Многие фанаты футбола называли их самой красивой парой. Однако в прошлом году Бота и Улан расстались.
Фото: © instagram.com/bota_070
Об этом на своей странице в Instagram сообщил один из основателей бренда Стефано Габбана. Модельер выложил фотографию девушки, сопроводив его хэштегом #DGGirl.
Ботагоз Балабекова занимается модельным бизнесом с детства. Сейчас она не просто красивая девушка, но и успешная модель с многотысячной аудиторией в социальных сетях. На ее аккаунт в Instagram подписаны свыше 300 тысяч фолловеров.
Бота родилась в Жезказгане, а в данное время проживает в Астане. Несколько лет девушка встречалась с футболистом сборной Казахстана Уланом Конысбаевым. Многие фанаты футбола называли их самой красивой парой. Однако в прошлом году Бота и Улан расстались.
Фото: © instagram.com/bota_070