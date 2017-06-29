В Алматы открылась Школа циклических видов спорта

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:2
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:2
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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В Алматы открылась Школа циклических видов спорта

В качестве преподавателей выступят титулованные спортсмены.

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В фитнес-клубе World Class Almaty состоялась презентация Школы циклических видов спорта, сообщает пресс-служба клуба.

Из всех массовых видов спорта на сегодняшний день самыми популярными среди казахстанцев стали циклические дисциплины - бег, вело, плавание. Об этом можно судить, проанализировав количество участников в соревнованиях, организованных "Алматы Марафоном". И если раньше перед оргкомитетом стояла задача приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей, то сейчас возникла необходимость совершенствовать атлетические навыки тех, кто уже связал свою жизнь с любительским спортом.

"Алматы Марафон" и фитнес-клуб World Class Almaty презентуют революционный проект - Школу циклических видов спорта, аналогов которой еще нет в Казахстане. Теперь бегуны, велосипедисты и триатлеты смогут повысить свою спортивную грамотность на тренировочной базе премиального уровня, при этом стоимость обучения является самой низкой из имеющихся на рынке предложений.



Школа циклических видов спорта объединяет в себе три секции: беговой класс, группу для велосипедистов и школу триатлона. В свою очередь, внутри школы триатлона открывается детская группа для мальчиков и девочек в возрасте 11-16 лет.

Школа циклических видов спорта представляет собой частичное членство в фитнес-клубе World Class Almaty. Тренировки будут проходить как на территории клуба, так и в outdoor-формате. Программа обучения включает не только практическую часть, большое внимание будет уделено теории: анатомия и физиология человека, биомеханика нагрузок конкретного вида спорта, питание, экипировка и так далее.



Основным преимуществом школы является ее титулованный тренерский состав. Так, обучать бегу в школе будут Георгий Егазарян и Мерджен Ишангулиева. В велошколе преподавать будут Максим Иглинский, Никита Федотовских и Геннадий Крупяков. Школу триатлона будет вести Павел Артюшенко.

"Цель создания данного проекта продиктована сегодняшними реалиями, когда спортсменам-любителям нужно выходить на новый уровень подготовки к соревнованиям. В городе сформировался целый пласт населения, сделавшего свой выбор в пользу легкой атлетики или велоспорта, теперь необходимо эти простые увлечения культивировать в организованный массовый спорт",  - сообщил генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty Валихан Тен.



Добавим, что все желающие могут записаться на занятия уже сейчас. Набор в группы был объявлен открытым.

Фото предоставлены пресс-службой World Class Almaty

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