В Алматы открылась Школа циклических видов спорта

В качестве преподавателей выступят титулованные спортсмены.
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В фитнес-клубе World Class Almaty состоялась презентация Школы циклических видов спорта, сообщает пресс-служба клуба.
Из всех массовых видов спорта на сегодняшний день самыми популярными среди казахстанцев стали циклические дисциплины - бег, вело, плавание. Об этом можно судить, проанализировав количество участников в соревнованиях, организованных "Алматы Марафоном". И если раньше перед оргкомитетом стояла задача приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей, то сейчас возникла необходимость совершенствовать атлетические навыки тех, кто уже связал свою жизнь с любительским спортом.
"Алматы Марафон" и фитнес-клуб World Class Almaty презентуют революционный проект - Школу циклических видов спорта, аналогов которой еще нет в Казахстане. Теперь бегуны, велосипедисты и триатлеты смогут повысить свою спортивную грамотность на тренировочной базе премиального уровня, при этом стоимость обучения является самой низкой из имеющихся на рынке предложений.
Школа циклических видов спорта объединяет в себе три секции: беговой класс, группу для велосипедистов и школу триатлона. В свою очередь, внутри школы триатлона открывается детская группа для мальчиков и девочек в возрасте 11-16 лет.
Школа циклических видов спорта представляет собой частичное членство в фитнес-клубе World Class Almaty. Тренировки будут проходить как на территории клуба, так и в outdoor-формате. Программа обучения включает не только практическую часть, большое внимание будет уделено теории: анатомия и физиология человека, биомеханика нагрузок конкретного вида спорта, питание, экипировка и так далее.
Основным преимуществом школы является ее титулованный тренерский состав. Так, обучать бегу в школе будут Георгий Егазарян и Мерджен Ишангулиева. В велошколе преподавать будут Максим Иглинский, Никита Федотовских и Геннадий Крупяков. Школу триатлона будет вести Павел Артюшенко.
"Цель создания данного проекта продиктована сегодняшними реалиями, когда спортсменам-любителям нужно выходить на новый уровень подготовки к соревнованиям. В городе сформировался целый пласт населения, сделавшего свой выбор в пользу легкой атлетики или велоспорта, теперь необходимо эти простые увлечения культивировать в организованный массовый спорт", - сообщил генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty Валихан Тен.
Добавим, что все желающие могут записаться на занятия уже сейчас. Набор в группы был объявлен открытым.
Фото предоставлены пресс-службой World Class Almaty