Отец нападающего "Лацио" арестован за хранение наркотиков

Он заявил, что хранил запрещенные вещества для личного пользования.
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Отец нападающего итальянского "Лацио" Рикардо Кишны был арестован за хранение наркотиков в Риме. Об этом сообщает Football Italia.
22-летний голландец Кишна сейчас выступает во французском "Лилле", куда он отправился в аренду в январе.
В доме 45-летнего Динеша Кишны были найдены 80 грамм гашиша и марихуаны, спрятанные за картиной на стене.
"Это только для личного пользования. Мой сын Рикардо играет за "Лацио", а я работаю на него, поэтому зарабатываю 50 тысяч евро в год. Я слишком богат, чтобы прибегнуть к продаже наркотиков", - сказал отец футболист в суде.
22-летний голландец Кишна сейчас выступает во французском "Лилле", куда он отправился в аренду в январе.
В доме 45-летнего Динеша Кишны были найдены 80 грамм гашиша и марихуаны, спрятанные за картиной на стене.
"Это только для личного пользования. Мой сын Рикардо играет за "Лацио", а я работаю на него, поэтому зарабатываю 50 тысяч евро в год. Я слишком богат, чтобы прибегнуть к продаже наркотиков", - сказал отец футболист в суде.