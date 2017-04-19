Масштабный старт состоится 23 апреля.

В "Алматы Марафоне" примут участие спортсмены из 38 стран мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом было объявлено на пресс-конференции, приуроченной к грядущему забегу.



Сегодня, 21 апреля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака открылась Спортивная ярмарка, где каждый участник спортивного события сможет забрать свой стартовый пакет. К слову, на сегодняшний день зарегистрировано более 13 тысяч любителей бега.



"В этом году мы наблюдали повышенный интерес к событию не только со стороны индивидуальных участников, но и среди компаний. В командной эстафете Экиден на старт выйдут практически 80 команд. На марафон также приедут спортсмены из 38 стран мира. Мы в свою очередь активно занимались популяризацией соревнований и приобщением желающих к здоровому образу жизни: провели промежуточные забеги, организовали более восьми лекториев, а также с февраля проводили бесплатные тренировки",- сообщила директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.



Оргкомитет "Алматы Марафона" также внес несколько новшеств, среди которых которых нанесение своего результата на финишерскую медаль.



"С этого года учрежден денежный приз в абсолютном зачете в полном марафоне. На дистанции 10 километров теперь будут награждаться две категории участников - от 15 до 17 лет и бегуны старше 18 лет. Кроме того, новшеством является выведение участников в категорию "элита" на дистанции 42,195 километра. Ну и приятная опция - это возможность участников зафиксировать свой результат забега на финишерской медали", - добавила Казыбаева.



Городские власти сообщили о полной готовности Алматы к проведению масштабного старта.



"Алматы Марафон" стал по-настоящему визитной карточкой города. Приятно, что ежегодно количество желающих принять участие в нем только растет. Мы в свою очередь предоставили все возможные ресурсы для проведения забега. Все службы мобилизованы и готовы к воскресному событию", - прокомментировал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Алматы Рустем Байсеитов.



Свою поддержку участникам марафона выразили олимпийцы в лице Ермахана Ибраимова и Дариги Шакимовой.



"Мне нравится, что забег предусматривает благотворительную цель. Ведь сейчас столько детей и не только нуждаются в помощи, в поддержке. И все участники вкладывают свою лепту в хорошее дело. И, конечно, многие, участвуя в марафоне, выбирают здоровый образ жизни. И раз число желающих растет, значит, все больше людей приобщаются к спортивному движению. Пусть все будут здоровы",- поделилась Шакимова.



Спортивная ярмарка продлится два дня и будет закрыта завтра, 22 апреля, в 20:00. Стоит отметить, что на ярмарке можно не только забрать стартовый пакет, но и принять участие во многих интерактивных событиях, послушать спортивные лекции и ознакомиться со спортивными товарами и услугами. Всего же в рамках данного события представлены более 50 участников.



Добавим, что "Алматы Марафон" стартует 23 апреля в 08:00 в Парке Первого Президента. Финиш и награждение состоятся на Центральном стадионе.