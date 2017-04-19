Драма "Жол: путь боксера" получила приз на международном фестивале

Главную роль в фильме сыграл молодой актер Назар Шархан, солист музыкальной группы "G.H.A.D".
Художественный фильм "Жол: путь боксера" режиссера Аскара Узабаева получил приз "Лучший сюжет" на международном фестивале спортивного кино "Красногорский", который прошел в России с 13 по 20 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм". Картина "Жол: путь боксера" снята на киностудии "Казахфильм" по заказу Министерства культуры и спорта РК. Фильм рассказывает историю молодого уличного бойца-самоучки, который участвует в подпольных боях без правил.
Съемки фильма проходили в Алматы. Часть сцен снималась на барахолке, а сцены боксерских тренировок - в спортивном зале КазНАУ. Главную роль в фильме сыграл молодой актер Назар Шархан, солист музыкальной группы "G.H.A.D". Образ возлюбленной главного героя сыграла молодая актриса, выпускница КазНАИ имени Т. Жургенова кафедры "Режиссуры и художественной анимации" Динара Жумагалиева. Роль главного злодея исполнил известный казахстанский актер, Заслуженный артист РК Димаш Ахимов ("Последний переход", "Примите Адама!"). Также в фильме приняли участие Ержан Тусупов ("Кто Вы, господин Ка?") в роли отца Темирлана, и Заслуженный артист РК Ерик Жолжаксынов в роли тренера.
Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский" является крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. Президент кинофестиваля - трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы Ирина Роднина.