У игрока карагандинского "Шахтера" украли деньги и часы стоимостью около двух миллионов тенге

Вещи и портмоне были похищены из раздевалки на стадионе.
Сегодня 18:58
Ссылки по теме:
- Программа "Наш футбол.kz" составила рейтинг 10 самых скандальных дисквалификаций
- Полиция Астаны расследует кражу у игроков сборной Румынии перед матчем с Казахстаном
- "Вы довольны своей зарплатой? А мы вашей игрой - нет". Аким отчитал ФК "Шахтер" и пригрозил уволить тренера
Фото из открытых источников
В Караганде обокрали футболиста "Шахтера". Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент внутренних дел области.
У 34-летнего футболиста похитили портмоне с 20 тысячами тенге, документы и дорогие часы. Вещи были украдены из раздевалки на стадионе "Шахтер".
Полицейские смогли задержать подозреваемого по горячим следам. У задержанного нашли часы стоимостью около двух миллионов тенге, которые принадлежали потерпевшему футболисту.
"В ходе проведения оперативно-разыскных работ сотрудниками следственно-оперативной группы был установлен и задержан 25-летний житель Караганды. У него изъяты вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе карагандинской полиции.
В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье "Кража" Уголовного кодекса Казахстана.
Отметим, что самым возрастным футболистом в текущем составе "Шахтера" является защитник Никола Василевич. Боснийский легионер родился 19 декабря 1983 года, то есть на данный момент ему полных 33 года.
У 34-летнего футболиста похитили портмоне с 20 тысячами тенге, документы и дорогие часы. Вещи были украдены из раздевалки на стадионе "Шахтер".
Полицейские смогли задержать подозреваемого по горячим следам. У задержанного нашли часы стоимостью около двух миллионов тенге, которые принадлежали потерпевшему футболисту.
"В ходе проведения оперативно-разыскных работ сотрудниками следственно-оперативной группы был установлен и задержан 25-летний житель Караганды. У него изъяты вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе карагандинской полиции.
В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье "Кража" Уголовного кодекса Казахстана.
Отметим, что самым возрастным футболистом в текущем составе "Шахтера" является защитник Никола Василевич. Боснийский легионер родился 19 декабря 1983 года, то есть на данный момент ему полных 33 года.