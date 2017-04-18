Средства будут направлены нуждающимся семьям.
Сотрудники НОК Казахстана перечислили однодневный заработок пострадавшим от паводков в Акмолинской области, сообщает пресс-служба организации.
Помощь выделена от имени Национального олимпийского комитета и Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, которая объединяет национальные федерации по олимпийским видам спорта - боксу, борьбе, дзюдо, таеквондо и тяжелой атлетике.
Средства будут направлены нуждающимся семьям, детям и пожилым людям, которые оказались наиболее уязвимы в данной ситуации.
"Олимпийское сообщество Казахстана выражает слова поддержки нашим соотечественникам в этой непростой ситуации. Мы решили оказать финансовую поддержку жителям пострадавших регионов страны в надежде, что таким образом сможем выразить свою солидарность с теми, кто сегодня находится в сложной жизненной ситуации и действительно нуждается в помощи и поддержке", - отметили в НОКе.
Так, по информации акимата Акмолинской области, на сегодняшний день в 12-ти районах от весеннего половодья пострадали 34 населенных пункта. Подтоплено 948 домов, остаются в воде 804 дома. В безопасные места эвакуированы 2 784 жителя. По сообщению ДЧС Акмолинской области, с начала паводка в городе Атбасар подтоплено 454 жилых домов, эвакуировано 1379 человек.