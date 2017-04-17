Ермахан Ибраимов и Дарига Шакимова станут гостями Спортивной ярмарки "Алматы Марафона"

Мероприятие пройдет с 21 по 22 апреля.
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Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов (Сидней) и призер Игр в Рио Дарига Шакимова станут почетными гостями Спортивной ярмарки "Алматы Марафона", сообщает оргкомитет соревнований. Мероприятие стартует 21 апреля.
Второй год подряд выдача стартовых номеров на VI "Алматы Марафон" будет осуществляться на Спортивной ярмарке, которая будет проходить в течение двух дней во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
"Это большое мероприятие, которое мы проведем в этом году уже второй раз. В этом году будет порядка 50 экспонентов - компаний, представляющих товары и услуги в спортивной сфере - от дистрибьютеров гаджетов для бега и компаний по кинезиотейпированию до производителей спортивного питания и экипировки. В рамках Спортивной ярмарки пройдет большая пресс-конференция "Алматы Марафона" с участием организаторов и партнеров для СМИ, а также почетными гостями: Ермаханом Ибраимовым (боксер, олимпийский чемпион 2000 года) и Даригой Шакимовой (девушка-боксер, чемпионка Азии 2010 года, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро). Для всех желающих пройдут лекции экспертов-спортсменов, мастер-классы и даже мини-соревнования по кроссфиту и дуатлону. Вход на Спортивную ярмарку бесплатный для всех. Для фанатов "Алматы Марафона" в продаже будет сувенирная продукция соревнований", - рассказала директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.
Организаторы просят обратить внимание: участникам необходимо получить свои стартовые пакеты в дни и часы работы Спортивной ярмарки (21-22 апреля с 10:00 до 20:00 часов). В день проведения "Алматы Марафона", 23 апреля, регистрация и прием оплаты осуществляться не будут. Всем желающим принять участие в самом большом спортивном празднике стоит поторопиться, чтобы выйти на старт 23 апреля со своим номером и получить на финише памятную медаль.
Добавим, что средства со стартовых взносов направятся на реализацию проектов республиканского масштаба в шесть специализированных учреждений - в помощь 1 500 детей с серьезными нарушениями здоровья.
Общий призовой фонд, учрежденный генеральным партнером VI Алматы Марафона - Kaspi Bank для абсолютных победителей марафонской дистанции (42 километра) среди мужчин и женщин, составит один миллион 600 тысяч тенге.
Напомним, что масштабный забег состоится 23 апреля. Старт будет дан в 08:00.