В Бразилии девушка-судья отсудила матч в мокрой майке без нижнего белья

Девушка едва не сорвала командное фото.
Сегодня 15:01
Фото с сайта everardoherrera.com
Ассистент главного арбитра Дениз Буэно стала настоящей звездой, отсудив матч чемпионата любительской бразильской лиги в мокрой майке, сообщает портал 101 Great Goals.
Дениз появилась на бровке в матче между командами города Сан-Паулу - "Десире" и "Спортинг" в мокрой белоснежной блузке, под которой не было нижнего белья. Благодаря столь экстравагантному поведению Буэно теперь стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и за ее пределами.
До этого матча Дениз работала моделью и особой популярностью не пользовалась, но эта игра, судя по всему, послужит отличным рывком в ее карьере. При этом девушка подчеркнула, что не считает себя сексуальной и хочет, чтобы ее оценивали лишь как арбитра и профессионала.
Стоит отметить, что во время командного фото некоторые из футболистов не смогли отвести взгляд от помощницы главного арбитра.
Фото с сайта 101 Great Goals
Дениз появилась на бровке в матче между командами города Сан-Паулу - "Десире" и "Спортинг" в мокрой белоснежной блузке, под которой не было нижнего белья. Благодаря столь экстравагантному поведению Буэно теперь стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и за ее пределами.
До этого матча Дениз работала моделью и особой популярностью не пользовалась, но эта игра, судя по всему, послужит отличным рывком в ее карьере. При этом девушка подчеркнула, что не считает себя сексуальной и хочет, чтобы ее оценивали лишь как арбитра и профессионала.
Стоит отметить, что во время командного фото некоторые из футболистов не смогли отвести взгляд от помощницы главного арбитра.
Фото с сайта 101 Great Goals