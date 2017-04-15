ЧС была объявлена в результате подъема уровня воды в реке Илек.
Сегодня 13:33
Фото пресс-службы КЧС МВД РК
Бывший капитан сборной Казахстана по футболу и "Актобе" Самат Смаков окажет помощь пострадавшим от паводков в Актюбинской области. Об этом сообщается в официальной станице ФК "Актобе" в Instagram.
"Наш бессменный капитан Самат Смаков не остался в стороне в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера в Актюбинской области!!! Помощь людям от его лица будет отправлена в ближайшее время!!! P.s Самат не в первый раз оказывает помощь нашей области и людям, живущим здесь! О его неравнодушии мы просто не публиковали ранее! Человек с большой душой! Он просил не афишировать, это полностью наша инициатива!" - говорится в сообщении.
Напомним, 16 апреля в Актобе объявлена ЧС природного характера местного масштаба. В Актюбинской области от паводка пострадали 579 дачных домов,
эвакуировано 1 174, спасено 69 человек. В семи пунктах временного размещения людей находятся 502 человека, в том числе 159 детей, у родственников поселились 672, 690 человек переправлены через реку Илек.
"Наш бессменный капитан Самат Смаков не остался в стороне в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера в Актюбинской области!!! Помощь людям от его лица будет отправлена в ближайшее время!!! P.s Самат не в первый раз оказывает помощь нашей области и людям, живущим здесь! О его неравнодушии мы просто не публиковали ранее! Человек с большой душой! Он просил не афишировать, это полностью наша инициатива!" - говорится в сообщении.
Наш бессменный капитан Самат Смаков не остался в стороне, в связи с чрезвычайной ситуации природного характера в Актюбинской области!!! Помощь людям от его лица будет отправлена в ближайшее время!!! P.s Самат не в первый раз оказывает помощь нашей области и людям, живущим здесь! О его неравнодушие мы просто не публиковали ранее! @samat_smakov Человек с большой душой! Он просил не афишировать, это полностью наша инициатива!
Напомним, 16 апреля в Актобе объявлена ЧС природного характера местного масштаба. В Актюбинской области от паводка пострадали 579 дачных домов,
эвакуировано 1 174, спасено 69 человек. В семи пунктах временного размещения людей находятся 502 человека, в том числе 159 детей, у родственников поселились 672, 690 человек переправлены через реку Илек.